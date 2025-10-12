- Przed kadrą Jana Urbana kolejny mecz eliminacji mistrzostw świata, tym razem na wyjeździe z Litwą.
- Były reprezentant Litwy, Andrius Skerla, przewiduje trudne spotkanie dla Polski, sugerując, że Litwini będą szukać swoich szans, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry.
- Skerla podkreśla, że szerokość polskiej kadry daje jej przewagę nad Litwą.
- Czy Litwa zaskoczy faworyzowaną Polskę? Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się więcej o prognozach przedmeczowych!
Przed kadrą Jana Urbana kolejne wyzwanie w drodze na mistrzostwa świata. 12 października reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Litwą. Pierwsze spotkanie obu drużyn w Warszawie zakończyło się zwycięstwem Biało-Czerwonych 1:0 po golu, który strzelił Robert Lewandowski.
Pamiętają go kibice ŁKS Łódź. Teraz Litwin rzuca wyzwanie Polakom, co za deklaracja tuż przed meczem!
Andrius Skerla: To nie będzie łatwy mecz dla Polski
Andrius Skerla, były lider reprezentacji Litwy i filar obrony m.in. Korony Kielce i Jagiellonii Białystok, w rozmowie z Dariuszem Leśnikowskim z dziennika sportowego "Sport" studzi optymizm polskich kibiców.
- Kiedy grasz z silniejszym rywalem, zazwyczaj stawiasz na obronę - powiedział Skerla w Sporcie. - Będzie zapewne wiele trudnych momentów dla naszej defensywy. Ale na początku meczu liczę jednak na to wysokie „presowanie” i na to, że da nam ono parę dobrych sytuacji. Jestem pewien, że to nie będzie łatwy mecz dla Polski. Wskazałbym na to, że może uda nam się wykorzystać jakiś stały fragment gry? - zastanawiał się Skerla, dając jasno do zrozumienia, że jego rodacy będą szukać swoich szans.
Taki bilans ma reprezentacja Polski z Litwą. Ta statystyka mówi wszystko o Polakach!
Polska zagra w barażach o awans na mundial
Andrius Skerla doskonale pamięta sensacyjne zwycięstwo Litwy nad Polską 2:0 w 2011 roku, w którym sam brał udział. Co ciekawe, na boisku biegał wtedy również Robert Lewandowski. Były obrońca nie spodziewa się powtórki tamtego rezultatu, ale jest przekonany, że gospodarze urwą punkty faworyzowanym Polakom.
- Bardzo chciałbym, żeby skończyło się remisem 1:1. Generalnie natomiast macie lepszy zespół niż Finlandia, więc to wy zajmiecie drugie miejsce w grupie i zagracie w barażach - typował były reprezentant Litwy.
Edgaras Jankauskas komplementuje Polskę. Padły znamienne słowa ze strony trenera Litwy!
Polska ma lepszych zawodników i nie traci na jakości
Skerla zwrócił również uwagę na kluczowy aspekt, który może mieć wpływ na przebieg spotkania w Kownie. Chodzi o szerokość kadry i zmęczenie po poprzednich meczach.
- Macie dużo większą grupę zawodników, z których możecie korzystać w reprezentacji bez utraty jakości gry. Pewnie całkiem sporo ogniw wymienicie w podstawowym składzie po meczu z Nową Zelandią. U nas to takie proste nie będzie, więc ten kalendarz gier może mieć wpływ na litewski zespół - stwierdził Skerla w rozmowie ze "Sportem".
Robert Lewandowski na to zwrócił uwagę w meczu z Litwą. Jan Urban dorzucił kolejny aspekt, celnie?