Przed kadrą Jana Urbana kolejny mecz eliminacji mistrzostw świata, tym razem na wyjeździe z Litwą.

Były reprezentant Litwy, Andrius Skerla, przewiduje trudne spotkanie dla Polski, sugerując, że Litwini będą szukać swoich szans, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry.

Skerla podkreśla, że szerokość polskiej kadry daje jej przewagę nad Litwą.

Przed kadrą Jana Urbana kolejne wyzwanie w drodze na mistrzostwa świata. 12 października reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Litwą. Pierwsze spotkanie obu drużyn w Warszawie zakończyło się zwycięstwem Biało-Czerwonych 1:0 po golu, który strzelił Robert Lewandowski.

Andrius Skerla: To nie będzie łatwy mecz dla Polski

Andrius Skerla, były lider reprezentacji Litwy i filar obrony m.in. Korony Kielce i Jagiellonii Białystok, w rozmowie z Dariuszem Leśnikowskim z dziennika sportowego "Sport" studzi optymizm polskich kibiców.

- Kiedy grasz z silniejszym rywalem, zazwyczaj stawiasz na obronę - powiedział Skerla w Sporcie. - Będzie zapewne wiele trudnych momentów dla naszej defensywy. Ale na początku meczu liczę jednak na to wysokie „presowanie” i na to, że da nam ono parę dobrych sytuacji. Jestem pewien, że to nie będzie łatwy mecz dla Polski. Wskazałbym na to, że może uda nam się wykorzystać jakiś stały fragment gry? - zastanawiał się Skerla, dając jasno do zrozumienia, że jego rodacy będą szukać swoich szans.

Polska zagra w barażach o awans na mundial

Andrius Skerla doskonale pamięta sensacyjne zwycięstwo Litwy nad Polską 2:0 w 2011 roku, w którym sam brał udział. Co ciekawe, na boisku biegał wtedy również Robert Lewandowski. Były obrońca nie spodziewa się powtórki tamtego rezultatu, ale jest przekonany, że gospodarze urwą punkty faworyzowanym Polakom.

- Bardzo chciałbym, żeby skończyło się remisem 1:1. Generalnie natomiast macie lepszy zespół niż Finlandia, więc to wy zajmiecie drugie miejsce w grupie i zagracie w barażach - typował były reprezentant Litwy.

Polska ma lepszych zawodników i nie traci na jakości

Skerla zwrócił również uwagę na kluczowy aspekt, który może mieć wpływ na przebieg spotkania w Kownie. Chodzi o szerokość kadry i zmęczenie po poprzednich meczach.

- Macie dużo większą grupę zawodników, z których możecie korzystać w reprezentacji bez utraty jakości gry. Pewnie całkiem sporo ogniw wymienicie w podstawowym składzie po meczu z Nową Zelandią. U nas to takie proste nie będzie, więc ten kalendarz gier może mieć wpływ na litewski zespół - stwierdził Skerla w rozmowie ze "Sportem".

