Reprezentacja Polski zmierzy się z Litwą w eliminacjach do Mistrzostw Świata, a Polacy są zdecydowanymi faworytami.

Były zawodnik ŁKS-u, Artemijus Tutyskinas, mimo siły Polaków, zapowiada walkę i wierzy w zwycięstwo swojej drużyny.

Litwin podkreśla postępy polskiej piłki, ale czy jego drużyna zaskoczy faworytów?

12 października podopieczni Jana Urbana rozegrają kolejne spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Tym razem reprezentacja Polski w Kownie zmierzy się z kadrą Litwy. Biało-czerwoni są zdecydowanym faworytem tego starcia. Pierwszy mecz, rozegrany w Warszawie, zakończył się zwycięstwem Polaków 1:0 po golu Roberta Lewandowskiego. Przebieg tamtego spotkania pokazał, że Litwini potrafią postawić twarde warunki.

Edgaras Jankauskas komplementuje Polskę. Padły znamienne słowa ze strony trenera Litwy!

W kadrze naszych najbliższych rywali znajduje się zawodnik doskonale znany polskim kibicom. Mowa o Artemijusie Tutyskinasie, obrońcy, który piłkarskie szlify zbierał w warszawskiej Escola Varsovia, a następnie przez 2,5 roku reprezentował barwy ŁKS Łódź. To właśnie w tym klubie zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie. Obecnie jest zawodnikiem słoweńskiego NK Celje, z którym sięgnął po Puchar Słowenii. Litwin odważnie zapowiedział, na co stać jego drużynę.

Robert Lewandowski na to zwrócił uwagę w meczu z Litwą. Jan Urban dorzucił kolejny aspekt, celnie?

Były gracz ŁKS-u pewny swego. "Stoczymy dobrą walkę"

Artemijus Tutyskinas nie ukrywa, że zdaje sobie sprawę z siły polskiego zespołu, ale jednocześnie wierzy w możliwości swojej drużyny. Jego zdaniem kluczem do sukcesu będzie realizacja założeń taktycznych.

– Możemy spodziewać się naprawdę trudnego meczu – powiedział Artemijus Tutyskinas, cytowany przez PAP. – Reprezentacja Polski ma bardzo dobrych graczy. Jednak jeśli wykonamy swoje zadania, to na pewno stoczymy dobrą walkę – zapowiedział z pełnym przekonaniem obrońca litewskiej kadry.

Jacek Bąk o "pistolecie" reprezentacji Polski. Ma ważny apel do kadrowiczów

Porażka w Warszawie ich nie załamała. "Możemy wygrać"

Litewski defensor w swoich wypowiedziach nawiązał do pierwszego spotkania obu drużyn w Warszawie. Mimo porażki, tamten mecz utwierdził go w przekonaniu, że Litwa jest w stanie nawiązać równorzędną walkę z wyżej notowanym przeciwnikiem, a nawet pokusić się o sprawienie niespodzianki.

– Udowodniliśmy to już w Polsce, gdy po nieudanym odbiciu straciliśmy gola. Mieliśmy szanse. Jeśli zrealizujemy nasz plan, to możemy wygrać – odważnie zadeklarował Tutyskinas.

Taki bilans ma reprezentacja Polski z Litwą. Ta statystyka mówi wszystko o Polakach!

Litwin docenia siłę polskiej piłki

Obrońca, który spędził w Polsce kilka lat, z uznaniem wypowiedział się na temat rozwoju futbolu w naszym kraju. Jego zdaniem postęp widoczny jest nie tylko na poziomie reprezentacyjnym, ale również w rozgrywkach ligowych.

– Polska piłka nożna idzie do przodu. Mam na myśli nie tylko reprezentację, ale także ligę. Kultura piłkarska w Polsce jest naprawdę bardzo wyrazista – podsumował były zawodnik ŁKS-u.

Słowa Tutyskinasa to jasny sygnał dla biało-czerwonych, że w Kownie czeka ich trudne zadanie, a rywale wyjdą na boisko zdeterminowani, by po raz pierwszy w tych eliminacjach sięgnąć po komplet punktów.

Kamil Grosicki wspomina początki Ousmane Dembele. Złota Piłka i zaskakująca historia sprzed lat

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.