Reprezentacja Polski ma przed sobą mecz z Maltą, który kończy fazę grupową eliminacji Mistrzostw Świata 2026.

Marek Koźmiński chwali Jana Urbana za spokojne podejście i pozytywny wpływ na atmosferę w drużynie, wskazując na zmiany w szatni i na boisku.

Pomimo pozytywnych sygnałów, prawdziwy sprawdzian dla kadry nadejdzie w marcu podczas baraży o awans na mundial.

Czy zwycięstwo z Maltą zapewni Polsce upragnione miejsce w pierwszym koszyku barażowym i ułatwi drogę na Mistrzostwa Świata?

Przed reprezentacją Polski ostatni mecz w fazie grupowej eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Biało-czerwoni po remisie 1:1 z Holandią w Warszawie, tym razem zmierzą się na wyjeździe z Maltą. Zwycięstwo w tym spotkaniu jest kluczowe, aby utrzymać miejsce w pierwszym koszyku barażowy.

Polska - Malta: Rzucali kamieniami w Polaków! Przerwali mecz po skandalu

Marek Koźmiński chwali Jana Urbana: Usunął się w cień

Marek Koźmiński uważa, że zmiana na stanowisku selekcjonera przyniosła pozytywne efekty, które widać zarówno w szatni, jak i na boisku. Były reprezentant zwrócił uwagę na spokój i pragmatyzm, jaki cechuje Jana Urbana.

- Przyszedł Jan Urban, usunął się w cień - tłumaczył Koźmiński, cytowany przez PAP. - Widać, że atmosfera w szatni, a także na boisku jest zupełnie inna. Nie wymyśla jakiś dziwnych powołań, byle tylko pokazać, że widzi więcej niż inni - dodał.

Kamil Grosicki zagra setny mecz z Maltą? Jan Urban stawia sprawę jasno

Selekcjoner wytrzymał ciśnienie w temacie Roberta Lewandowskiego

Na początku zgrupowania jednym z tematów był wyjazd Roberta Lewandowskiego do Nowego Jorku. Marek Koźmiński uważa, że Jan Urban doskonale poradził sobie z tą sytuacją.

- Urban nie miał łatwej sytuacji w związku z wizytą Lewandowskiego w Nowym Jorku i późniejszym stawieniem się na zgrupowaniu - wyznał Koźmiński, cytowany przez PAP. - Wytrzymał ciśnienie, choć na pewno nie było to mu na rękę. Każdy trener chce mieć wszystkich zawodników od początku. Spokojnie się z tym przespał. Poukładał i przyniosło to dobry efekt - skomentował były obrońca.

Nowy "Bulterier" w reprezentacji Polski. Filip Rózga jest odkryciem Jana Urbana

Prawdziwy egzamin dopiero przed kadrą

Mimo pozytywnych sygnałów, Koźmiński tonuje nastroje i podkreśla, że kluczowy test dla odmienionej kadry nadejdzie dopiero w marcu, podczas dwustopniowych baraży o awans na mundial.

- Kadra musi się jeszcze poukładać osobowo - powiedział były wiceprezes PZPN, cytowany przez PAP. - To stanie się w marcu i to będzie ten moment, aby ją ocenić. Wtedy przejdzie ona w barażach do mundialu prawdziwy egzamin dojrzałości - wyznał Koźmiński.

Mecz Malta - Polska odbędzie się 17 listopada. Biało-czerwoni mają już zapewniony udział w barażach, a wygrana pozwoli im z dużym prawdopodobieństwem utrzymać miejsce w pierwszym koszyku, co może dać teoretycznie łatwiejszego rywala w pierwszej rundzie.

Młodzieżowa reprezentacja Polski pędzi na EURO. Jerzy Brzęczek ostrzega przed kluczowym meczem

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie