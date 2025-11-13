Polska młodzieżówka U-21 znakomicie rozpoczęła eliminacje do EURO, przewodząc w grupie z kompletem punktów.

Przed nimi kluczowe starcie z Włochami w Szczecinie, które zadecyduje o pozycji lidera.

Kapitan Tomasz Pieńko, strzelec hat-tricka ze Szwecją, jest pewny zwycięstwa i zapowiada dominację nad rywalami.

Czy Biało-czerwoni utrzymają swoją zwycięską passę? Sprawdź, jak potoczy się ten emocjonujący mecz!

Młodzieżowa reprezentacja Polski fantastycznie rozpoczęła walkę o awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni są niepokonani i z kompletem punktów przewodzą w swojej grupie eliminacyjnej EURO U-21. Przed nimi jednak najtrudniejszy test – starcie w Szczecinie z równie skuteczną reprezentacją Włoch. Atmosfera w kadrze jest jednak znakomita, a piłkarze są pewni swego, co potwierdzają odważne deklaracje.

Tomasz Pieńko: To będzie bardzo ważne spotkanie

Tuż za plecami naszej drużyny znajdują się Włosi, którzy również wygrali wszystkie swoje spotkania i depczą nam po piętach. Nadchodzący mecz urasta więc do rangi kluczowego dla układu tabeli. O wadze zbliżającego się spotkania mówił pomocnik Tomasz Pieńko, który jest kapitanem młodzieżówki. Pomocnik Rakowa w wygranym wyjazdowym meczu ze Szwecją 6:0 strzelił trzy gole.

– Jesteśmy liderem grupy, Włosi wiceliderem. To będzie bardzo ważne spotkanie w kontekście rywalizacji o pierwsze miejsce. Jednak eliminacje będą jeszcze trwały i najważniejsze rozstrzygnięcie zapadnie w ostatnim naszym meczu – ocenił Pieńko, cytowany przez PAP.

Polska - Włochy. Kto faworytem meczu w Szczecinie?

Młody zawodnik nie ukrywa, że atut własnego boiska i świetna atmosfera w drużynie pozwalają z optymizmem patrzeć na rywalizację z silnym przeciwnikiem. Jego zdaniem to Polska przystąpi do tego meczu w roli faworyta.

– Gramy u siebie i – moim zdaniem - jesteśmy faworytem tego meczu. Bardzo dobrze czujemy się w swoim gronie, na treningach i podczas dotychczasowych meczów – stwierdził Pieńko, cytowany przez PAP.

Polska młodzieżówka chce zdominować Włochów

Pieńko poszedł nawet o krok dalej, zapowiadając, że Biało-czerwoni nie zamierzają zmieniać swojego odważnego stylu gry. Celem jest narzucenie Włochom własnych warunków.

– Nic się nie zmieni w naszej grze w meczu z Włochami w porównaniu do poprzednich spotkań. Chcielibyśmy wyjść z nastawieniem, że chcemy zdominować Włochów. Taki jest nasz cel – podsumował odważnie piłkarz, cytowany przez PAP.

