Oj, oj, oj! Złe wieści dla Polski przed barażami o mundial. FIFA już zdecydowała

FIFA już decydowała. Złe wieści przed meczem Malta - Polska

Przed meczem Malta - Polska nasi piłkarze są już pewni awansu do kolejnej fazy eliminacji, czyli meczów barażowych o wejście na mundial. Obędą sie one w marcu 2026 roku. Spotkanie z reprezentacąa Malty ma jednak znaczenie w kontekście przydziału do koszyka. Porażka lub remis najpewniej zepchnie nas z grupy najwyżej rozstawionej czwórki. Inna sprawa, że raczej trudno wyobrazić sobie to, że nie pokonamy Malty, szczególnie po tym jak zagraliśmy z Holandią w Warszawie. Jest jednak inny problem. I to poważny. Aż chciałoby się powiedzieć "oj, oj, oj". FIFA bowiem już zdecydowała, co będzie z piłkarzami, którzy w poprzednich meczach dostali żółte kartki. Dla Polski nie są to dobre wieści. Aż trzech naszych zawodników, w tym dwóch kluczowych (Piotr Zieliński i Nicola Zalewski) podczas meczu Malta - Polska musi szczególnie uważać.

Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Jan Ziółkowski zagrożeni przed barażami

Poza "Zielem" i "Nico" zagrożony jest Jan Ziółkowski, ale on prawdopodobnie nie zagra w pierwszym składzie w spotkaniu kończącym grupowe zmagania w eliminacjach mistrzostw świata (przypuszczalny skład naszej kadry na mecz Malta - Polska prezentujemy tutaj). O co dokładnie chodzi? Trzej wymienieni piłkarze obecnie mają po jednej żółtej kartce. Początkowo mówiło się, że FIFA przed barażami anuluje kartki z rozgrywek grupowych. Najnowszy komunikat jednak nie pozostawia złudzeń. Według ostatecznej wersji podwójne upomnienie "żółtkiem" skutkować będzie absencją w następnym spotkaniu eliminacji, czyli już w meczu barażowym. Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Jan Ziółkowski zatem nie mogą pozwolić sobie na nieodpowiedzialne zachowanie. Spotkanie Malta - Polska odbędzie się w poniedziałek, 17 listopada, o godzinie 20.45.

