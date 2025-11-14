Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w meczu o punkty eliminacji MŚ.

Selekcjoner Jan Urban podał skład, w którym są niespodzianki.

Początek meczu Polska - Holandia o 20:45 – dowiedz się, gdzie oglądać to spotkanie na żywo.

Mecz Polska - Holandia: SKŁAD POLAKÓW

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban podał skład reprezentacji Polski. Z powodu licznych kontuzji i żółtych kartek wyjściowa jedenastka bardzo mocno różni się od tych z poprzednich meczów. Trener Urban największe problemy miał z zestawieniem formacji defensywnej. Oto skład Polaków: Kamil Grabara – Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior – Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Michał Skóraś – Jakub Kamiński, Nicola Zalewski – Robert Lewandowski.

Mecz Polska - Holandia zapowiada się bardzo ciekawie. W pierwszym spotkaniu z reprezentacją z Oranje zespół Jana Ubrana zremisował w Rotterdamie 1:1. Przepiękną bramkę, która dała nam cenny punkt, strzelił wtedy Matty Cash.

Polska - Holandia: Ronald Koeman wypalił o Polakach i Lewandowskim

- Wiemy, co możemy zrobić lepiej niż w Rotterdamie, jeśli będą grać w ten sam sposób. Zwłaszcza jeśli znów będą mieli pięciu obrońców, to my musimy pokazać wyższość przy piłce. Uważam, że jesteśmy lepsi, ale grają o siebie, więc okoliczności są po ich stronie - powiedział Ronald Koeman, selekcjoner reprezentacji Holandii. - To najtrudniejszy mecz w grupie, jaki gramy. Musimy pokazać dobry poziom, by wywalczyć awans. Najważniejsze jest, by się zakwalifikować. A potem jest jeszcze dość momentów, by dalej się poprawiać - dodał Koeman.

Polska - Holandia: Każdy punkt jest cenny!

Polska niemal na pewno zagra w marcowych barażach o awans na mundial (półfinały i finał 26-31 marca). Co prawda mamy jeszcze matematyczne szanse na wyprzedzenie Holandii i bezpośredni awans, ale w rozgrywkach FIFA przy tej samej liczbie punktów decyduje bilans bramek. Dlatego w dwóch ostatnich seriach meczów musielibyśmy zdobyć aż 4 pkt więcej niż Holendrzy albo zdobyć 3 pkt więcej i odrobić stratę aż 13 bramek. Praktycznie niemożliwe... Za siebie też nie musimy się już oglądać, bo tracący do nas 3 pkt Finowie zakończyli dziś eliminacje blamażem, przegrywają 0:1 z Maltą.

Jan Urban bez ogródek o Robercie Lewandowskim. Konkret

Wszystko wskazuje zatem, że Polska będzie jedną z 16 drużyn, które przystąpią do dwuetapowych baraży. Zagra w nich 12 drużyn z drugich miejsc w grupach eliminacji oraz cztery drużyny z Ligi Narodów UEFA, które nie zajmą czołowych dwóch lokat w swoich grupach.

Tu dochodzimy do kluczowej kwestii. Zespoły z drugich miejsc zostaną podzielone na trzy koszyki po cztery ekipy na podstawie rankingu FIFA. Warto zdobyć w ostatnich meczach eliminacji MŚ jak najwięcej punktów. Tym bardziej, że w barażach mogą zagrać takie potęgi jak Włochy, Niemcy, Dania czy Turcja.

Gdzie oglądać mecz Polska - Holandia NA ŻYWO

Mecz Polska - Holandia w eliminacjach MŚ 2026 zostanie rozegrany w piątek 14 listopada 2025 w Warszawie. Początek meczu Polska - Holandia o godzinie 20.45. Transmisja TV z meczu Polska - Holandia na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl.

