Reprezentacja Polski w pierwszym koszyku podczas losowania! To już pewne, wiemy, na kogo możemy trafić

Polska kilka dni temu pokonała na wyjeździe Litwę 2:0 i jest już niemal pewna udziału w marcowych barażach. Co prawda jest jeszcze minimalna szansa, że Biało-Czerwoni wyprzedzą Holandię, wygrają grupę i awansują na mundial bezpośrednio z pierwszego miejsca, ale w taki rozwój wydarzeń wierzą chyba wyłącznie najwięksi optymiści.

Podział na koszyki przed losowaniem baraży zmienia się jak w kalejdoskopie i na razie wskazywanie naszych potencjalnych rywali w fazie play-off jest jak wróżenie z fusów. Inaczej ma się jednak sprawa z najbliższą edycją Ligi Narodów. Choć losowanie fazy grupowej zaplanowano na początek przyszłego roku, to już teraz wiemy, z kim mogą się zmierzyć reprezentanci Polski.

Reprezentacja Polski w pierwszym koszyku przed losowaniem fazy grupowej Ligi Narodów

Biało-Czerwoni, którzy po raz pierwszy w historii Ligi Narodów wystąpią w Dywizji B, znaleźli się w pierwszym koszyku razem ze Szkocją, Węgrami i Izraelem. To oczywiście oznacza, że z tymi drużynami nasi piłkarze na pewno nie zagrają. Do drugiego koszyka trafili reprezentanci Szwajcarii, Bośni i Hercegowiny, Austrii i Ukrainy, do trzeciego - Słowenii, Gruzji, Irlandii i Rumunii, a do czwartego - Szwecji, Macedonii Północnej, Irlandii Północnej i Kosowa.

Faza grupowa Ligi Narodów 2026/2027 toczyć się będzie w błyskawicznym tempie - każda reprezentacja rozegra sześć spotkań między 23 września a 16 listopada przyszłego roku. Jeśli zatem Polacy awansują na mundial, w co gorąco wierzymy, to druga połowa 2026 roku zapowiada się dla nich niezwykle intensywnie.

Podział na koszyki przed losowaniem fazy grupowej Ligi Narodów 2026/2027

Koszyk 1: Szkocja, Węgry, Polska , Izrael

, Izrael Koszyk 2: Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Austria, Ukraina

Koszyk 3: Słowenia, Gruzja, Irlandia, Rumunia

Koszyk 4: Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Kosowo