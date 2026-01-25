Co on zrobił?! Łukasz Skorupski z koszmarnym błędem w Serie A

2026-01-25 20:18

Łukasz Skorupski długo pauzował z powodu kontuzji. Ostatnio wrócił do bramki Bologny i nie ma powodów do zadowolenia. Reprezentant Polski zaliczył koszmarną wpadkę w meczu z Genoą. Co takiego zrobił polski bramkarz?

Łukasz Skorupski

i

Ostatnio Łukasz Skorupski nie ma dobrej serii. W starciu z Celtikiem Glasgow w Lidze Europy w prostej sytuacji zagrał do rywala, a ten skorzystał z jego prezentu i po chwili padł gol. Teraz kadrowicz Bologny znów się nie popisał w meczu z Genoą w Serie A. Co się wydarzyło?

Łukasz Skorupski ukarany czerwoną kartką z Genoą

Bologna prowadziła 2:0. Jednak na początku drugiej połowy nasz golkiper wybiegł poza pole karne i następnie źle trafił w piłkę. Starał się szybko naprawić błąd, ale zaliczył kolejną pomyłkę. Sfaulował rywala. Sędzia w tej sytuacji od razu pokazał mu czerwoną kartkę.

- Znowu odważnie Łukasz Skorupski. Ale się teraz pomylił Polak. I to będzie kartka. Pytanie: jakiego koloru. Pokazuje Vitinha, żeby wyrzucić Polaka z boiska. Wydaje się, że tak to będzie wyglądało. Ale błąd, choć dobrze wychodził Skorupski. Teraz ratował sytuację w taki sposób i musi opuścić plac gry - opisywał sytuację komentator Eleven Sports.

Ewidentne przewinienie polskiego bramkarza Bologny

- Nieprawdopodobne sceny oglądamy na naszych ekranach w tej rywalizacji, która chyba teraz nabierze takich rumieńców. Przewinienie Polaka ewidentne. Nie ma tutaj dłużej deliberować na ten temat. Fatalne zachowanie - dodawał Piotr Czachowski w Eleven Sports.

Kosztowna pomyłka reprezentanta Polski, Bologna straciła punkty

To zdarzenie z udziałem Polaka miało poważne konsekwencje dla jego drużyny. Od 56. minuty Bologna więc grała w osłabieniu, co skrzętnie wykorzystali gospodarze. Genoa w ostatnich trzydziestu minutach nie tylko odrobiła straty, ale na koniec zapewniła sobie wygraną.

