34. finał WOŚP zbiera środki na "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

Legia Warszawa wspiera WOŚP, oferując unikalne aukcje, w tym koszulkę trenera Papszuna, trening z trenerem bramkarzy oraz mecz z kapitanem Arturem Jędrzejczykiem.

Warszawskie kluby koszykarskie również włączają się w akcję – Dziki Warszawa oferują trening, a Legia kolację w zabytkowym tramwaju.

Odkryj, jak możesz wesprzeć szczytny cel i zdobyć niezapomniane sportowe doświadczenia!

34. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Piłkarska Legia gra z Orkiestrą. Wyjątkowe aukcje dla kibiców

Fundacja Legii włączyła się w działania Orkiestry, przygotowując dla fanów stołecznego klubu niezwykłe licytacje. Do 30 stycznia kibice mogą licytować trzy aukcje z udziałem przedstawicieli piłkarskiej Legii Warszawa. To niepowtarzalna okazja, by nie tylko wesprzeć szczytny cel, ale również spełnić sportowe marzenia.

Koszulka trenera Marka Papszuna

Jednym z przedmiotów jest koszulka trenera Marka Papszuna z jego autografem. Pamiątka związana z jego osobą to prawdziwa gratka dla każdego kolekcjonera.

Dla osób, które marzą o karierze bramkarskiej, klub przygotował coś specjalnego – trening z Maciejem Kowalem, trenerem bramkarzy pierwszego zespołu. Zwycięzca aukcji będzie miał wyjątkową szansę poćwiczyć pod okiem fachowca, który na co dzień szlifuje formę golkiperów Legii.

Wirtualny pojedynek z kapitanem

Trzecia aukcja to propozycja dla fanów e-sportu. Do wygrania jest możliwość rywalizacji w wirtualnym meczu z kapitanem Arturem Jędrzejczykiem w popularnej grze piłkarskiej EA FC 26. To niezwykła okazja, by zmierzyć się z ikoną i najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii ekipy z Łazienkowskiej.

Koszykarska Warszawa również wspiera. Kolacja w tramwaju i trening

Polska Liga Koszykówki poinformowała o zaangażowaniu wszystkich klubów, które występują w Orlen Basket Lidze. Do akcji przyłączyły się także warszawskie kluby. Dziki Warszawa ufundowały zwycięzcy licytacji udział w zajęciach pod okiem sztabu trenerskiego.

Z kolei koszykarska sekcja Legii Warszawa wystawiła na aukcję kolację z koszykarzami. Wyjątkowości dodaje to, że odbędzie się ona w zabytkowym tramwaju.

