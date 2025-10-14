Nie żyje legenda rosyjskiego sportu! Dokonał niebywałego wyczynu na igrzyskach olimpijskich, ta sztuka udała się tylko dwóm sportowcom

Ditiatin urodził się 7 sierpnia 1957 roku w Leningradzie (dzisiejszy Petersburg). Już od młodzieńczych lat wyróżniał się talentem i silną determinacją. W wieku 15 lat dopuszczono go do udziału w seniorskich zawodach. Treningi prowadził pod okiem zasłużonego trenera Anatolija Jarmowskiego, który towarzyszył mu przez wiele lat.

W 1976 roku podczas igrzysk w Montrealu wywalczył dwa srebrne medale, ale do historii sportu przeszedł cztery lata później. Na igrzyskach w Moskwie (1980) zapisał się w annałach olimpijskiej historii - dotarł do finału wszystkich ośmiu konkurencji i w każdej z nich stanął na podium. Zdobył trzy złote, cztery srebrne i jeden brązowy medal. Jeszcze tylko legendarnemu amerykańskiemu pływakowi Michaelowi Phelpsowi udało się zdobyć osiem medali na jednych igrzyskach - w 2004 i 2008 roku. Oprócz tego Ditiatin zdobywał sukcesy na mistrzostwach świata i Europy — był m.in. siedmiokrotnym mistrzem świata i czterokrotnym mistrzem Europy.

Po zakończeniu kariery sportowej Ditiatin konsekwentnie rozwijał ścieżkę naukowo-pedagogiczną. Już w 1981 roku ukończył Instytut Kultury Fizycznej im. Lesgafta w Leningradzie. W latach 1995–2002 pełnił funkcję oficera w służbie granicznej, w tym jako starszy kontroler na lotnisku Pulkowo-2. W 2002 roku objął kierownictwo katedry gimnastyki i technologii fitness na Uniwersytecie Pedagogicznym im. A. I. Her­cena w Petersburgu, gdzie prowadził zajęcia, konsultacje i pracował nad badaniami z dziedziny wychowania fizycznego. W 2005 roku obronił pracę doktorską dotyczącą fizycznego przygotowania młodzieży z zaburzeniami zachowania w procesie wstępnego szkolenia wojskowego.

Aleksander Ditiatin. Kariera sportowa i naukowa

Ditiatin był także autorem publikacji i aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych z zakresu kultury fizycznej, podejmując tematykę technik treningowych, rehabilitacji i rozwoju sportu młodzieżowego. W 2004 roku został wprowadzony do Międzynarodowej Galerii Sław Gimnastyki.

Ditiatin zmarł 14 października 2025 roku w swoim mieszkaniu w Petersburgu. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność serca. Rektor uniwersytetu, gdzie Ditiatin wykładał, określił wydarzenie jako niewyobrażalną stratę dla środowiska akademickiego i sportowego. Przedstawiciele Rosyjskiej Federacji Gimnastycznej również wyrazili głęboki żal z powodu odejścia mistrza, mówiąc o nim jako o legendzie, której pamięć na zawsze pozostanie w sercach społeczności gimnastycznej. Wielu kolegów, byłych uczniów i sympatyków sportu podkreślało, że Ditiatin nigdy nie skarżył się na zdrowie, wręcz przeciwnie — uchodził za osobę pogodną, życzliwą i oddaną.

