Przed półfinałem mistrzostw świata z Włochami, trener Nikola Grbić tonuje nastroje, wskazując na brak faworyta.

Grbić podkreśla, że szanse obu drużyn są wyrównane, a mecz będzie "finałem przed finałem".

Jego słowa zapowiadają zacięte starcie dwóch potęg, gdzie o zwycięstwie zadecydują detale.

Sprawdź, co dokładnie powiedział Grbić i jakie są jego przewidywania na to epickie spotkanie.

Atmosfera przed sobotnim półfinałem mistrzostw świata sięga zenitu. Starcie Polska – Włochy elektryzuje kibiców i media na całym świecie, a obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego spotkania. Po tym, jak włoska prasa nazwała ten mecz "przyspieszonym finałem", głos w podobnym tonie zabrał trener reprezentacji Polski w siatkówce, Nikola Grbić.

MŚ siatkarzy. Włosi piszą o "najdroższych wrogach". Tak zapowiadają mecz z Polską. "Przyspieszony finał"

Nikola Grbić: W tym meczu nie ma faworyta

Serbski szkoleniowie studzi jednak optymizm tych, którzy już dopisali Polakom zwycięstwo. Jego zdaniem w starciu dwóch tak wyrównanych potęg nie można wskazać faworyta.

Nikola Grbić w swojej przedmeczowej wypowiedzi podkreślił ogromną klasę obu zespołów. Jego zdaniem czeka nas pojedynek o absolutnie najwyższym poziomie, w którym o wyniku mogą zadecydować detale.

– W tym meczu nie ma faworyta – powiedział wprost trener polskiej kadry, cytowany przez PAP. – Szanse są 50 na 50. To są zespoły, które mają taką samą charakterystykę – dodał, wskazując na podobny styl gry i potencjał obu drużyn.

Jerzy Matlak nie ma wątpliwości przed półfinałem z Włochami na MŚ. Wskazał jednego bohatera

Polska i Włochy są na wyższym poziomie od innych drużyn

Co ciekawe, selekcjoner Biało-Czerwonych zgodził się z opiniami włoskich dziennikarzy, że sobotni półfinał to w istocie starcie dwóch najlepszych drużyn turnieju. Jego słowa to wyraz ogromnego szacunku dla rywala, ale też pewności co do siły własnego zespołu.

– Myślę, że to taki finał przed finałem. Z całym szacunkiem dla wszystkich, ale myślę, że Polska i Włochy są na trochę wyższym poziomie niż pozostałe w turnieju drużyny – zakończył Grbić, cytowany przez PAP.

Taka deklaracja tylko potwierdza, że w sobotę o godzinie 12:30 czeka nas siatkarski spektakl, którego stawką będzie nie tylko finał mistrzostw świata, ale także prymat w tej pasjonującej, wieloletniej rywalizacji.

Kamil Rychlicki ma polskie obywatelstwo. Dlaczego gra dla Włoch? Jego rodzice są Polakami

Kiedy półfinał MŚ Polska - Włochy? Gdzie oglądać? Na którym kanale?

Mecz Polska – Włochy w 1/2 finału mistrzostw świata odbędzie się w sobotę 27 września. Godzina spotkania: 12:30 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Polsat i Polsat Sport 1.

Polska gra z Włochami o finał MŚ. Asystent Grbicia zapowiada: To będzie zupełnie inny mecz. Oni mają problemy