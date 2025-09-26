Polska reprezentacja siatkarzy stoi przed kluczowym półfinałem Mistrzostw Świata, a na ich drodze do finału stają Włosi.

Wilfredo Leon, gwiazda polskiej kadry, wyraża niezachwianą pewność siebie i cel: zdobycie mistrzostwa świata.

Kluczem do zwycięstwa ma być dyscyplina i unikanie błędów, a nie fantazja, jak podkreśla Leon.

Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać to emocjonujące starcie, które zdecyduje o awansie do wielkiego finału!

Przed reprezentacją Polski siatkarzy już tylko dwa kroki do spełnienia marzeń. Biało-Czerwoni w sobotę, 27 września, staną do walki o wielki finał mistrzostw świata. Na ich drodze stanie niezwykle wymagający rywal – reprezentacja Włoch. Nasi siatkarze nie mają jednak wątpliwości, po co przylecieli na ten turniej. Potwierdza to wprost Wilfredo Leon, jedna z największych gwiazd naszej kadry.

Wilfredo Leon: Chcemy być mistrzami świata

- Chcemy zostać mistrzami świata - powiedział krótko i dobitnie przyjmujący, cytowany przez PAP.

Ta deklaracja pokazuje, jak wielka determinacja panuje w zespole.

- Mamy jeszcze dwa mecze do wygrania. Nie ma znaczenia, czy na naszej drodze będą Włosi, czy inny zespół. Trzeba wyjść na boisko i zwyciężyć - dodał Leon (cytowany przez PAP), tonując nieco emocje i skupiając się na najbliższym celu.

Jaki jest plan Polaków na mecz z Włochami?

Walka o finał mistrzostw świata w siatkówce to zawsze ogromne emocje i presja. Wilfredo Leon podkreśla jednak, że kluczem do pokonania Włochów nie będzie szaleństwo czy siatkarska finezja, a żelazna dyscyplina i realizacja założeń taktycznych. Gwiazdor reprezentacji Polski w siatkówce zdradził, co jego zdaniem będzie decydujące w starciu z Italią.

- W meczu z Włochami nie potrzeba żadnej fantazji. Każdy wie, co ma robić. Mniej błędów i będzie dużo lepiej po naszej stronie - wyjaśnił Leon, cytowany przez PAP.

To jasny sygnał, że Polacy zamierzają skupić się na ograniczeniu własnych pomyłek i cierpliwym wykorzystywaniu szans. Właśnie solidność i konsekwencja mają być receptą na awans do wielkiego finału i walkę o złoto.

Polska - Włochy: Kiedy i gdzie oglądać półfinał MŚ? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Wielki pojedynek Polska – Włochy w półfinale mistrzostw świata odbędzie się już w najbliższą sobotę, 27 września. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 12:30 czasu polskiego. Kibice będą mogli śledzić to spotkanie na antenach telewizji Polsat oraz Polsat Sport 1.

