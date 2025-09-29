Reprezentacja Polski siatkarzy na szczycie światowego rankingu FIVB, utrzymując pozycję lidera.

Pomimo brązowego medalu na Mistrzostwach Świata, Polacy wyprzedzają Włochów o niespełna 6 punktów, co zapowiada zaciętą walkę w przyszłym sezonie.

Sprawdź, które inne drużyny zaskoczyły swoimi pozycjami w rankingu i co to oznacza dla przyszłości siatkówki.

Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) opublikowała najnowszy ranking, który przynosi polskim kibicom powody do dumy. Mimo że reprezentacji Polski siatkarzy nie sięgnęła po złoto, to wciąż pozostaje numerem jeden na świecie. To dla wiadomość dla trenera Nikoli Grbicia.

Minimalna różnica na szczycie. Polacy o włos przed Włochami

Biało-Czerwoni na początku sierpnia sięgnęli po zwycięstwo w Lidze Narodów. Choć na zakończonych właśnie mistrzostwach świata na Filipinach Polacy musieli zadowolić się brązowym medalem, ich dorobek punktowy z ostatnich lat pozwolił na utrzymanie prestiżowej pozycji lidera, którą piastują nieprzerwanie od ponad trzech lat.

Polacy z dorobkiem 390,96 punktu wyprzedzają Włochów, którzy zgromadzili 385,02 pkt. Oznacza to, że przewaga Biało-Czerwonych nad ich największymi rywalami zmniejszyła się do zaledwie 5,94 punktu. To bezpośredni skutek półfinałowej porażki Polaków z Italią (0:3) podczas mistrzostw świata siatkarzy 2025.

Wielcy przegrani wciąż w czołówce. Kuriozalna sytuacja w rankingu

Włosi, którzy ostatecznie sięgnęli po złoto na Filipinach, wykonali skok punktowy, ale to nie wystarczyło, by zdetronizować polską kadrę. Taka sytuacja zapowiada jednak gigantyczne emocje, w którym każdy mecz na szczycie będzie miał ogromne znaczenie dla układu sił w światowej siatkówce.

O ile sytuacja na dwóch pierwszych miejscach jest odzwierciedleniem formy z ostatnich miesięcy, o tyle kolejne pozycje mogą budzić zdziwienie. Trzecie miejsce zajmuje Brazylia (338,40 pkt), a tuż za nią plasuje się Francja (328,22 pkt). To siatkarskie potęgi, jednak ich występ na mistrzostwach świata był ogromnym rozczarowaniem. Obie drużyny sensacyjnie odpadły z turnieju już po fazie grupowej, co stoi w sprzeczności z ich wysokimi pozycjami w rankingu.

Bułgaria największym wygranym mistrzostw świata na Filipinach

Największym wygranym turnieju na Filipinach, obok Włochów, jest bez wątpienia reprezentacja Bułgarii. Niespodziewani wicemistrzowie świata zanotowali potężny awans, przesuwając się na 9. miejsce. Dobry występ zaliczyli także Czesi, którzy awansowali na 18. pozycję.

