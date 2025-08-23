Najnowsze wieści o zdrowiu Wiktora Przyjemskiego. Pojawił się możliwy termin powrotu

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-08-23 14:39

Wiktor Przyjemski, młodzieżowy mistrz Polski na żużlu, na zawodach w Szwecji uległ groźnie wyglądającemu wypadkowi. Pierwsze sygnały na temat jego stanu zdrowia były bardzo niepokojące, ale obecnie sytuacja wydaje się dużo lepsza, niż początkowo można było zakładać. Wiadomo, kiedy Przyjemski może wrócić na tor.

Wiktor Przyjemski mistrzem świata juniorów. Finał SGP2 na Motoarenie w Toruniu - zdjęcia z imprezy

i

Autor: Paweł Wilczyński / Cyfra Sport/ Archiwum prywatne Wiktor Przyjemski mistrzem świata juniorów. Finał SGP2 na Motoarenie w Toruniu - zdjęcia z imprezy

Przyjemski wróci do ścigania jeszcze w tym roku?

Wypadek Wiktora Przyjemskiego zmroził krew w żyłach polskim kibicom żużla. Młody polski zawodnik mocno ucierpiał podczas zawodów w szwedzkiej lidze. Podczas jednego z wyścigów w trakcie meczu Lejonen Gislaved z Rospiggarna Hallstavik Przyjemski na pierwszym łuku zahaczył o motocykl Adama Ellisa i z dużą prędkością uderzył w bandę okalającą tor. Szybko na torze pojawiła się karetka, a później przekazano, że Przyjemskiego do szpitala zabrał śmigłowiec. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty menedżer Przyjemskiego, Marek Ziębicki zdradził, że młody żużlowiec obawiał się, że traci czucie w nogach! Na szczęście po kolejnych badaniach sytuacja się ustabilizowała i całe zdarzenie skończyło się na złamanej kostce.

Wypadek Wiktora Przyjemskiego w Szwecji
16 zdjęć

Przyjemski planuje wrócić do startów jeszcze w tym roku, ale dokładna data jest trudna do przewidzenia. – Idąc torem prawdziwej medycyny, lekarze mówią, że standardowy Jan Kowalski dochodzi do zdrowia po takim urazie od czterech do sześciu tygodni. W przypadku złamania, tu mieliśmy przemieszczenie, więc mamy utrudnienia w postaci gojenia ran i schodzenia obrzęku – tłumaczy Ziębicki.

Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada powrót juniorskiego mistrza Polski na rewanż Motoru Lublin (polski klub Przyjemskiego) z GKM-em Grudziądz, który już 5 września. Bardziej realne wydają się mecze o medale PGE Ekstraligi pod koniec września. –  Staniemy na głowie, aby był to jak najkrótszy okres. Na razie będzie kibicował sprzed telewizora, później mamy tydzień przerwy i jest rewanż. Będziemy patrzeć, co się będzie działo przez te dwa tygodnie. [...] Wierzę w siłę Motoru, że nie będzie konieczności pośpiechu Wiktora – mówi Marek Ziębicki.

