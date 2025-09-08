Szeremeta w pierwszej rundzie miała tzw. wolny los, z kolei Chinka wcześniej wyeliminowała Japonkę Satsuki Yoshizawę. Polka tradycyjnie walczyła z opuszczonymi rękami. Doskonale wyczuwała dystans, wyprowadzając prawe proste. Po pierwszej rundzie jedynie sędzia z Mongolii wskazał prowadzenie Chinki. W następnych rywalka starała się atakować, ale często nadziewała się na kontry. Przewaga szybkości Polki była bardzo wyraźna.

W efekcie Szeremeta wygrała jednogłośnie na punkty 5:0 i w środę powalczy o medal mistrzostw świata w Liverpoolu. Zadanie nie będzie proste, ponieważ jej rywalką będzie Karina Ibragimowa. Reprezentantka Kazachstanu, która w 1/8 finału nie dała żadnych szans Brytyjce Elise Glynn, ma w dorobku już trzy medale czempionatu globu - srebrny i dwa brązowe.

- Walka perfekcyjna. Przeciwniczka mi leżała, więc mogłam się super bawić, rozluźnić, pykać ją i boksować z kontry tak jak lubię. Weszłam na pełnej koncentracji i od razu wyczułam rywalkę. Oczywiście byłam szybsza, a ja na tym przecież bazuję. Jak jest ta szybkość, to mnie to jeszcze bardziej buduje, więc ten pojedynek nie mógł się inaczej potoczyć - przyznała Szeremeta po zwycięstwie przed kamerą TVP Sport.

Wicemistrzyni olimpijska po awansie do ćwierćfinału wypowiedziała się także o Tomaszu Adamku. "Góral" z Gilowic dzień wcześniej na gali Fame 27 został zbity przez Roberto Soldicia i kolejny już raz ogłosił zakończenie kariery. Czy tym razem dotrzyma słowa? Pożyjemy, zobaczymy, ale fakty są takie, że były mistrz świata dwóch kategorii wagowych ma w kontrakcie jeszcze jeden pojedynek dla federacji Fame.

- Tak, Tomasz Adamek zakończył już swoją karierę, choć tę karierę moim zdaniem powinien zakończyć wcześniej. Teraz mam nadzieję, że ja przejmę po nim pałeczkę - dodała Szeremeta.

Julia Szeremeta po awansie do ćwierćfinału mistrzostw świata. - Wszystko było perfekcyjnie. Od razu wyczułam rywalkę. I o Tomaszu Adamku słów kilka: Moim zdaniem karierę powinien zakończyć wcześniej. Mam nadzieję przejąć pałeczkę. pic.twitter.com/7XyuwcJEcd— Piotr Jagiełło (@KrolJagiello) September 7, 2025