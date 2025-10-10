Kibice odliczają już godziny do starcia Gamrota z Oliveirą. Biorąc pod uwagę rangę wydarzenia i nazwisko rywala, jest to bez dwóch zdań jedna z największych walk w historii polskiego MMA. "Gamer" nie jest co prawda faworytem bukmacherów, ale mimo to coraz więcej uznanych fachowców stawia na jego zwycięstwo.

Mateusz Gamrot niemiłosiernie wygwizdany przez brazylijskich kibiców. Krzyczeli do niego "zaraz umrzesz"! Niesamowita reakcja Polaka [WIDEO]

Do tego grona dołączyli właśnie eksperci ESPN, czyli amerykańskiego giganta telewizyjnego. Swoimi przemyśleniami przed batalią w Rio de Janeiro podzieliło się trzech z nich i cała trójka wskazała na wygraną byłego mistrza KSW dwóch kategorii wagowych. Ta trójka to Din Thomas (trener MMA), Anthony Smith (analityk MMA w ESPN) oraz Ian Parker (ekspert ESPN ds. zakładów bukmacherskich).

Gamrot - Oliveira: eksperci ESPN stawiają na zwycięstwo Gamrota

Cała trójka nie ma wątpliwości (i nie jest to żadną niespodzianką), że to kapitalne zapasy przechylą szalę na korzyść Gamrota.

Tyle ma zarobić Mateusz Gamrot za walkę życia na gali UFC w Brazylii. Padają wielkie kwoty, może zakręcić się w głowie!

- Przy tempie, w jakim walczy Gamrot i jego umiejętnościach zapaśniczych, to bardzo dobre zestawienie dla niego, bo nie sądzę, by został poddany. Dzięki temu może narzucić swój styl, obalać rywala, unikać kłopotów i z czasem zamęczyć Oliveirę, wygrywając na punkty - powiedział Thomas.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Następne pytanie

Smith z kolei zwraca uwagę na fakt, jak potoczyły się walki Gamrota i Oliveiry z Armanen Carukjanem.

Wielkie ostrzeżenie UFC przed galą Gamrot - Oliveira! Trzy osoby nie żyją, minister zdrowia Brazylii z mocnym apelem

- Wiem, że porównywanie wyników z tymi samymi przeciwnikami nie zawsze ma sens, ale Gamrot pokonał Carukjana, a Oliveira z nim przegrał, a to właśnie Carukjan jest lepszym zapaśnikiem. Oliveira nigdy nie był zawodnikiem, który skutecznie broni wszystkie obalenia, z kolei Gamrot ma świetne kontry zapaśnicze. Potrafi się wybronić i błyskawicznie wstawać z niebezpiecznych pozycji. Gdyby nie był w stanie obalać Oliveiry, historia wyglądałaby inaczej, bo wtedy sądzę, że przegrałby w stójce. Jednak moim zdaniem Oliveira nie zatrzyma zapasów Gamrota, a ten uniknie prób poddań i po prostu przewalczy go z góry - zaznaczył Smith.

Gamrot - Oliveira: zdaniem ekspertów Gamrot zamęczy Oliveirę i wygra na punkty

Na niespodziankę, jak sam to określił, stawia też Parker.

Mateusz Gamrot zrobi to jako pierwszy? Niesamowita passa legendy UFC

- Wchodząc do walki w zastępstwie i po krótkim okresie przygotowań, Gamrot dostaje szansę, która może odmienić jego karierę. Gamrot ma zapasy i tempo, które mogą całkowicie zdławić i sfrustrować Oliveirę, jeśli tylko zdoła przenosić pojedynek do parteru od samego początku. W stójce to Oliveira jest lepszy, dysponuje nokautującą siłą, ale po porażce przez nokaut w czerwcu nie jestem pewien, czy jego szczęka wytrzyma kolejne mocne ciosy. Oliveira to mistrz poddań, ale rzadko kończy walki z pleców, a właśnie tam spodziewam się, że spędzi większość tego pojedynku. Stawiam na niespodziankę i zwycięstwo Gamrota.