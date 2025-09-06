Materla przez lata był nazywany "bijącym sercem KSW". W latach 2012–2015 dzierżył pas mistrzowski wagi średniej, a jego walki z Michałem Khalidovem czy Jayem Silvą przeszły do historii polskiego MMA. Ostatnie miesiące były jednak dla niego najtrudniejszym okresem w karierze – po marcowym starciu na gali KSW trafił do szpitala z ciężkim zakażeniem, które niemal zakończyło się amputacją nogi. Dzięki błyskawicznej reakcji lekarzy udało się uratować zdrowie zawodnika i dziś ponownie może stanąć do rywalizacji.

Jego powrót odbędzie się jednak na zupełnie innych zasadach. Walka z Załęckim została zakontraktowana w formule boksu w małych rękawicach. Zawodnicy zmierzą się w ringu, a pojedynek potrwa trzy rundy po trzy minuty. To dla Materli pierwsze starcie na gali freakowej i jednocześnie wielki test – zarówno sportowy, jak i mentalny.

Sam zawodnik podkreśla, że kontrakt podpisał tylko na jedną walkę. Nie chce jednak nazywać jej pożegnalną, pozostawiając otwartą furtkę na przyszłość. Równocześnie w tle toczy się gorąca dyskusja. Szef KSW Martin Lewandowski zdradził, że był gotów zapłacić Materli nawet dwa miliony złotych za powrót do klatki, co tylko podsyca emocje wokół decyzji o występie w FAME.

Starcie Materla – Załęcki to coś więcej niż kolejna walka w rozpisce. To symboliczne zderzenie dwóch światów: sportowej legendy i freak-fightowej rzeczywistości. Czy doświadczenie i charakter szczecińskiego wojownika wystarczą, by udanie wejść w nową formułę? A może "Crazy" Załęcki zaskoczy i pokona ikonę MMA? Odpowiedź poznamy już 6 września w Gliwicach.

Fame 27: kto wygrał walkę Materla - Załęcki?

Głównym wydarzeniem gali Fame 27 będzie bokserskie starcie Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem, ale chwilę wcześniej w ringu zaprezentują się Michał Materla i Dawid Załęcki. Materla wniósł na wagę 101,6 kg, a Załęcki - 94,5 kg. Jak tylko zakończy się walka Materla - Załęcki, to poinformujemy was o jej wyniku.

Kiedy gala Fame 27? Gdzie oglądać galę Fame 27?

Gala Fame 27 odbędzie się w sobotę 6 września w Gliwicach. Początek zaplanowano na godzinę 19:30. Galę Fame 27 będzie można obejrzeć tylko i wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv.

Karta walk gali Fame 27

Tomasz Adamek - Roberto Soldić (boks)

Michał Materla - Dawid Załęcki (boks, rękawice od MMA)

Lexy Chaplin - Klaudia Kołodziejczyk (K-1, rękawice od MMA)

Marcin Najman - Łukasz Tuszyński (MMA)

Wiktor Wronka - Hubert Dajczman (boks, rękawice od MMA)

Przemysław Skulski - Oskar Wierzejski (MMA)

Bartosz Szachta - Kamil Minda (K-1, rękawice od MMA)

Alan Kwieciński - Michał Królik (K-1, rękawice od MMA)

Brajan Bojanko - Bartosz Jarzyński (MMA)

