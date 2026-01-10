Hubert Hurkacz po kapitalnym zwycięstwie wypalił, kim naprawdę jest Iga Świątek. Te słowa zostaną zapamiętane!

Hubert Hurkacz w wielkiej formie na United Cup

Hubert Hurkacz miał ponad pół roku przerwy w występach na korcie, ale jak już wrócił do gry, to pozamiatał. Forma naszego tenisisty wystrzeliła w kosmos! Najpierw "Hubi" ograł Alexandra Zvereva, czyli trzecią rakietę świata wg rankingu ATP, potem z kwitkiem odprawił Holendra Tallonsa Griekspoora, a w sobotę, 10 stycznia, po znakomitym pojedynku okazał się lepszy niż Taylor Fritz. Spotkanie to rozgrywane było w ramach turnieju United Cup. W drugim polsko-amerykańskim pojedynku Iga Świątek zmierzyła się z Coco Gauff, ale niestety w tym wypadku górą - i to zdecydowanie - była reprezentantka USA. Tuż po swoim zwycięstwie na temat naszej najlepszej tenisistki głos zabrał Hubert Hurkacz. Zupełnie niespodziewanie wypalił, kim naprawdę dla niego jest Iga Świątek. Słowa "Hubiego" na pewno na długo zostaną zapamiętane.

Hubert Hurkacz o Idze Świątek. Tak określił koleżankę

Hubert Hurkacz po zwycięstwie nad Taylorem Fritzem był bardzo szczęśliwy. Wtedy jednak nie wiedział jeszcze, że Iga Świątek dostanie "baty" od Coco Gauff (ostatecznie przegrała 4:6, 2:6). Inna sprawa, że Polak zdawał sobie sprawę z tego, że jego koleżankę czeka bardzo trudna przeprawa. W krótkiej wypowiedzi Hurkacza najciekawsze było jednak to, jak określił Igę Świątek.

Przed Igą trudny mecz, ale jest dla nas wszystkich inspiracją i jestem dobrej myśli. Dziękuję wszystkim za wsparcie i doping

- powiedział nasz najlepszy tenisista, który w turniej United Cup także zaliczył porażkę. W piątek, 9 stycznia, lepszy od Polaka okazał się Alex de Minaur. Po zaciętym trzysetowym boju Australijczyk wygrał 6:4, 4:6, 6:4. Mimo tej porażki reprezentacja Polski awansowała do półfinału. Swoje mecze wygrali bowiem Iga Świątek i para Katarzyna Kawa - Jan Zieliński.

