Hubert Hurkacz rozstał się! Zrobił to samo, co Iga Świątek. "Wspólnie podjęliśmy decyzję"

Iga Świątek i Hubert Hurkacz zakończyli współpracę ze swoimi trenerami w tym tygodniu.

Iga Świątek rozstała się z Wimem Fissettem 24 marca po porażce w Miami Open.

Hubert Hurkacz ogłosił rozstanie z Nicolasem Massu dzień później, podkreślając wspólną decyzję.

Obie decyzje najpewniej wynikają z trudnego okresu w karierach tenisistów i chęci zmian w sztabach.

Iga Świątek zakończyła współpracę z Wimem Fissettem

Zarówno Iga Świątek, jak i Hubert Hurkacz ostatnio nie mają zbyt dobrego okresu w karierze. Prawdopodobnie dlatego, obydwoje mniej więcej w tym samym czasie zdecydowani się na radykalne zmiany w swoich sztabach. Zaczęło się od Igi. Czarę goryczy najpewniej przelała porażka w turnieju Miami Open z Magdą Linette (6:1, 5:7, 4:6). Po tym meczu najlepsza polska tenisistka ogłosiła rozstanie z Wimem Fissettem, swoim dotychczasowym trenerem. Warto dodać, że między Raszynianką a szkoleniowcem iskrzyło już od jakiegoś czasu, co widać było choćby na jednym z treningów. Zdjęcia uwieczniły napiętą atmosferę...

Czasami życie i sport przynoszą takie momenty... Miami nie było dla mnie łatwe. Czuję rozczarowanie, zawód, oczywiście poczucie niedosytu i odpowiedzialności za to co się wydarzyło na korcie. Mam też sporo ważnych wniosków, z którymi idę dalej i myślę, że to bardzo ludzkie. Jednocześnie, po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń. Dziękuję Ci Trenerze za ten czas i za lekcje, jakie dzięki Tobie odebrałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego - zarówno zawodowo, jak i prywatnie

- poinformowała w mediach społecznościowych Iga Świątek. Zalewnie dzień później ze swoim trenerem pożegnał się Hubert Hurkacz. Rozstanie Polaka i Nicolasa Massu miało być wspólną decyzją panów.

59

Hubert Hurkacz rozstał się z trenerem Nicolasem Massu

Hubert Hurkacz także w ostatnim czasie nie imponował formą (wyjątkiem był turniej United Cup, który - w dużej mierze dzięki niemu - Polska wygrała). Koniec współpracy "Hubiego" i Nicolasa Massu odbył się z klasą. - Jestem bardzo wdzięczny Nico za zaangażowanie, ciężką pracę i czas, który poświęcił mi w najtrudniejszym okresie mojej kariery. Wspólnie podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy i kontynuowaniu dalszej drogi niezależnie od siebie. Dziękuję raz jeszcze za wszystko! - napisał na Instagramie Hubert Hurkacz.

Sonda Wolisz Huberta Hurkacza czy Igę Świątek? Huberta Hurkacza Igę Świątek Oboje tak samo