Scenariusz dla Świątek przed startem US Open jest jasny - Polka by powrócić na tron rankingu WTA musi wygrać w Nowym Jorku, a aktualna liderka Aryna Sabalenka nie może dotrzeć do ćwierćfinału. Zadanie oczywiście wydaje się być piekielnie trudne, ale zdaniem sztucznej inteligencji raszynianka prędzej czy później ponownie zostanie rakietą numer jeden na świecie.

Iga Świątek może wrócić na pozycję liderkę rankingu WTA już po US Open

"Moim zdaniem powrót Igi Świątek na pozycję liderki rankingu WTA jest kwestią czasu – i to raczej krótkiego. Choć obecnie różnica punktowa między nią a Aryną Sabalenką jest spora, tenis w ostatnich sezonach pokazuje, że przewagi potrafią topnieć bardzo szybko, szczególnie w okresie turniejów wielkoszlemowych i dużych imprez rangi 1000. Sabalenka gra świetny sezon, ale ma do obrony mnóstwo punktów, a to zawsze niesie ze sobą dodatkową presję. Iga natomiast powoli wraca na swój optymalny poziom – jej wyniki w letnich turniejach sugerują, że forma rośnie we właściwym momencie" - odpowiedziała nam AI.

Sztuczna inteligencja wskazała, kiedy Iga Świątek wróci na pozycję liderki rankingu WTA

Sztuczna inteligencja wskazała nawet dość konkretny moment, w którym jej zdaniem Świątek zamieni się miejscami z Sabalenką.

"Patrząc realnie, najbardziej prawdopodobnym momentem odzyskania pierwszego miejsca jest końcówka tego sezonu lub początek przyszłego roku. US Open daje jej szansę, ale wymagałoby to połączenia perfekcyjnego występu z potknięciem Sabalenki. Bardziej realny scenariusz zakłada, że Świątek będzie krok po kroku zmniejszać dystans – dzięki stabilności, której nikt inny w tourze nie potrafi utrzymać przez dłuższy czas. Dlatego uważam, że jeszcze przed startem sezonu na kortach ziemnych 2026 Iga ponownie znajdzie się na szczycie. Jej konsekwencja, wszechstronność i mentalna siła sprawiają, że w długiej perspektywie trudno wyobrazić sobie, by ktoś inny mógł ją skutecznie zatrzymać" - dodała AI.

