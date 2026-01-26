Szczęka opada, co wyprawia Iga Świątek w turniejach Wielkiego Szlema! Kosmos

Iga Świątek się nie zatrzymuje! Po zwycięstwach z Chinką Yue Yuan (7:6, 6:3), Czeszką Marie Bouzkovą (6:2, 6:3) i Anną Kalinską (6:1, 1:6, 6:1), tym razem najlepsza polska tenisistka nie dała szans Australijce Maddison Inglis. Rozstawiona z "2" Świątek wygrała w 1/8 finału Australian Open 6:0, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału w nieco ponad 70 minut. Przed nią teoretycznie największe wyzwanie - mecz o półfinał z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Ale już teraz Polka może pochwalić się wspaniałym wielkoszlemowym osiągnięciem!

Historyczny wyczyn Igi Świątek w turniejach Wielkiego Szlema! Jak Serena

Zwycięstwem w 1/8 finału Świątek przyklepała swój szósty wielkoszlemowy ćwierćfinał z rzędu - po US Open 2024, Australian Open 2025, Roland Garros 2025, Wimbledonie 2025 i US Open 2025. W wieku niespełna 25 lat stała się najmłodszą tenisistką, która może pochwalić się taką serią od 2003 roku i wyczynu niespełna 22-letniej wówczas Sereny Williams!

Ale to nie koniec kosmicznych osiągnięć Polki. W meczu z Inglis po raz 33. w karierze popisała się tzw. "bajglem" - setem wygranym 6:0 - w turnieju Wielkiego Szlema! Dokonała tego przeciwko Australijce na korcie centralnym im. Roda Lavera w Melbourne. I to pomimo niechcianej pory rozpoczęcia meczu - Świątek robiła wszystko, aby zagrać w 1/8 finału w sesji dziennej, tymczasem zgodnie z przypuszczeniami otworzyła sesję wieczorną na Rod Laver Arena.

Teraz poprzeczka idzie w górę i na drodze do półfinału AO 2026 czeka na nią rozstawiona z "5" Rybakina. Ten ćwierćfinał odbędzie się już w środę, 28 stycznia!