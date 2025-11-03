Fani oburzeni zachowaniem Igi Świątek! Kamery uchwyciły moment tuż po porażce z Rybakiną

Iga Świątek podpadła fanom po meczu z Rybakiną. Inni stają w jej obronie

Iga Świątek świetnie rozpoczęła finały sezonu w kobiecym tenisie, bo od wygranej z Madison Keys 6:1, 6:2. Wydawało się, że po takim zwycięstwie Polka jest w gazie i początek meczu z Rybakiną zdawał się to potwierdzać, ponieważ nasza zawodniczka pierwszego seta wygrała 6:3. Niestety, później jej gra pogorszyła się, pojawiło się zdecydowanie więcej błędów, a Kazaszka bezwględnie to wykorzystała, najpierw ogrywając Świątek 6:1, a w decydującym secie aż 6:0! Wcześniej takie wyniki Idze Świątek trafiały się niezwykle rzadko, ale w tym sezonie jest ich nadzwyczajnie dużo. Nic dziwnego, że po meczu Iga Świątek była zdenerwowana, a jej zachowanie nie umknęło uwadze widzów.

W trakcie transmisji widać było, że po meczu zawodniczki podeszły do siatki i podziękowały sobie za grę. Później Rybakina podziękowała sędzinie, ale Świątek podeszła od razu do swojego stanowiska, nie dziękując pani arbiter! To szybko zostało skomentowane przez tenisowe środowisko – Świątek nie podała ręki sędziemu – wskazał Jose Morgado i udostępnił stosowne nagranie. Pod wideo pojawiło się sporo negatywnych komentarzy: "Jakże niegrzecznie jest nie uścisnąć dłoni sędziemu", "Rozumiem, że jesteś na siebie zła, ale sędzia nie ma nic wspólnego z twoimi forhendami, które posyłałaś na Marsa. To po prostu brak szacunku. Możesz się wściekać, ile chcesz, ale szanuj zasady gry" "Kiedy w końcu zaczynam lubić Igę bardziej niż Sabalenkę, ona robi to" – pisali fani. Inni jednak zaczęli bronić zawodniczki.

Warto zaznaczyć, że Świątek nie podziękowała sędzi w momencie, w którym robi się to zwyczajowo. Nie jest jednak powiedziane, że nie zrobiła tego później! Tak twierdzi część kibiców broniących Polki: "Uścisnęła dłoń arbitrowi, po tym jak odłożyła rakietę", "Zrobiła to!" – twierdzili wspomniani kibice.

