Trener Igi Świątek nagrał ją na siłowni. Euforia wśród kibiców

Iga Świątek po występach w Korei Południowej i Chinach wyskoczyła na krótki urlop do Italii. Z kibicami podzieliła się zdjęciami z Matery, gdzie wypoczywała w towarzystwie ojca. Teraz jest już w Polsce i przygotowuje się do WTA Finals w Rijadzie. Kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek zostaną rozegrane w dniach 1-8 listopada. Tydzień później mistrzyni Wimbledonu powalczy w narodowych barwach. Rywalkami Polek w turnieju kwalifikacyjnym BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim (13-15 listopada) będą reprezentacje Rumunii i Nowej Zelandii.

Maciej Ryszczuk, trener Igi Świątek od przygotowania fizycznego, opublikował na Instagramie ciekawe wideo z siłowni. Mistrzyni Wimbledonu wykonuje na nim ciekawe ćwiczenia wzmacniające partie mięśni. Korzysta przy tym z różnych przyrządów - elastycznych taśm, ciężarków czy kuli. Wideo zaciekawiło kibiców. "Bardzo ciekawe ćwiczenia!", "A więc to w ten sposób buduje się te perfekcyjne nogi" - komentują zachwyceni.

Decyzja Igi Świątek o występie w reprezentacji Polski wywołała wielkie emocje i skrajne reakcje. Większość fanów bardzo cieszy się, że mistrzyni zagra w kadrze, a oni będą mieli okazję obejrzeć ją na żywo. Dużo jest też głosów krytycznych wytykających Świątek, że narzeka na zmęczenie i napięty terminarz turniejów, a mimo to skróci urlop między sezonami o cały tydzień, żeby wystąpić w reprezentacji.

Prawda jest jednak taka, że przerwę między sezonami wypełnia i tak głównie ciężki trening, a prawdziwe wakacje trawą ok. 10-14 dni (w latach 2023 i 2024 Iga wypoczywała na Malediwach). Rok temu Świątek też zdecydowała się zagrać w reprezentacji w finałach BJK Cup, a turniej w Maladze zakończył się jeszcze później i był dużo bardziej intensywny niż tegoroczny w Gorzowie. Polka nieco później niż rok temu zacznie też występy w nowym sezonie. Po pokazówce w Chinach (26-28 grudnia w Shenzhen) od 2 stycznia walczyć będzie wraz z Hubertem Hurkaczem w United Cup w Australii.

Najbliższe występy Igi Świątek

WTA Finals 2025 w Rijadzie - 1-8 listopada

Turniej BJK Cup w Gorzowie Wlkp. - 13-15 listopada

WTCC w Shenzhen (pokazówka) - 26-28 grudnia

United Cup w Australii - 2 stycznia

