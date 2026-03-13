Ali Gholizadeh z Lecha Poznań, uznawany za najlepszego piłkarza Ekstraklasy, zachwyca formą, co stawia go w centrum uwagi.

Reprezentant Iranu, chwalony za technikę i przegląd pola, trzykrotnie z rzędu zdobył tytuł piłkarza kolejki.

Zbliżający się mecz z rewelacyjnym Zagłębiem oraz niepewna przyszłość Gholizadeha w Lechu budzą wiele emocji.

Czy Lech zatrzyma swoją gwiazdę, a Gholizadeh poprowadzi zespół do zwycięstwa w nadchodzącym hicie?

W ostatnich tygodniach reprezentant Iranu błyszczał w barwach mistrza Polski. Miało to przełożenie w wyborach na piłkarza kolejki w Ekstraklasie. Ali Gholizadeh sięgał po to miano trzy razy z rzędu. Najbardziej zachwycił w starciu z Rakowem Częstochowa.

Piotr Reiss: Ali Gholizadeh wie, co chce zrobić z piłką

- Ali ma świetną technikę i lewą nogę - ocenia Piotr Reiss, były napastnik Lecha. - Jego każde podanie jest wypieszczone. Po prostu wie, co chce zrobić z piłką. Myśli na boisku i potrafi zrobić coś z niczego. Do tego dochodzi zmysł do gry kombinacyjnej i przegląd pola. Przyjemnie patrzy się na jego grę. Wydaje się grzeczny, poukładany i skromny, ale na boisku nie jest już taki dla rywali - komplementuje gwiazdę Kolejorza.

Lech zrobi wszystko, aby zatrzymać kadrowicza Iranu

Kibiców Lecha Poznań martwi to czy błyskotliwy pomocnik zostanie w klubie z Bułgarskiej na kolejny sezon. Jego umowa wygasa z końcem rozgrywek.

- Na pewno Lech będzie robił wszystko, aby go zatrzymać - uważa były król strzelców Ekstraklasy. - Czy Ali skorzysta z opcji przedłużenia kontraktu? Pytanie czy jest zainteresowany takim rozwiązaniem i czy jego głowa wciąż jest w Poznaniu. Na pewno przeżywa to, co dzieje się w jego ojczyźnie. Ale od dawna mówiło się o jego odejściu - tłumaczy.

Leszek Ojrzyński robi niesamowitą robotę w Zagłębiu Lubin

Gholizadeh będzie musiał wznieść się na wyżyny w starciu z Zagłębiem, który wyrasta na rewelację tego sezonu.

- Trener Leszek Ojrzyński robi niesamowitą robotę. Zagłębie jest największym zaskoczeniem ligi. Nikt na ten zespół nie stawiał, a on ma szansę na tytuł. Jednak każdy sezon ma swojego kopciuszka - zauważa.

Mocnym punktem Zagłębia jest doświadczony Jasmin Burić. Bośniak spędził ponad dziesięć lat w Lechu, w barwach którego dwa razy był mistrzem Polski.

- Jasiu im starszy, to tym lepszy - twierdzi Reiss. - Ma to coś, że w broni w niesamowitych sytuacjach. Różnie mu się układało. Nie wychylał się, pracował i jak wskoczył do bramki, to broni bardzo dobrze - przekonuje były as poznańskiego klubu.

