Lech Poznań rozpoczął mecz w Gdyni obiecująco, zdobywając prowadzenie w pierwszej połowie.

Dramat Kolejorza rozpoczął się po czerwonej kartce dla Timothy'ego Oumy, co odmieniło przebieg spotkania.

Grająca w przewadze Arka wykorzystała sytuację, a bohaterem meczu został Edu Espiau, strzelając trzy bramki.

Sprawdź, jak doszło do sensacyjnego hat-tricka i porażki Lecha!

Lech Poznań jechał do Gdyni z nadzieją na zdobycie kompletu punktów, a pierwsza połowa zdawała się potwierdzać te aspiracje. Już w 15. minucie spotkania goście wyszli na prowadzenie. Po precyzyjnym dograniu Kornela Lismana, do siatki trafił Pablo Rodriguez, dając Kolejorzowi upragnioną przewagę. Gospodarze próbowali odpowiedzieć, jednak strzał Sebastiana Kerka został pewnie obroniony przez Bartosza Mrozka. W pierwszej połowie bramkarz Damian Węglarz interweniował m.in, po strzale Rodrigueza.

Czerwona kartka odmieniła wszystko. Koszmar Lecha Poznań

Druga połowa rozpoczęła się od kolejnej dobrej okazji dla Lecha, jednak strzał Rodrigueza po podaniu Luisa Palmy minął bramkę Arki. Chwilę później rozpoczął się dramat poznańskiej drużyny. Timothy Ouma sfaulował Kamila Jakubczyka za co został ukarany żółtą kartką. Po chwili miał miejsce kolejny faul pomocnika mistrza Polski. W nieprzepisowy sposób zatrzymał Dawida Kocyła. Sędzia po raz drugi napomniał gracza Lecha żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną. Gra w osłabieniu okazała się dla Kolejorza zabójcza.

Popis jednego aktora. Hat-trick Edu Espiau

Arka poczuła swoją szansę. Wystarczyło dziesięć minut gry w przewadze, aby doprowadzić do wyrównania. Gdynianie po godzinie gry zdobyli bramkę. Strzelał Kerk, ale piłka odbiła się od nogi Edu Espiau i wpadła do siatki. Ale to nie był koniec popisów Hiszpana. Następnie pokonał bramkarza Kolejorza głową, a potem Espiau dołożył trzeciego gola.

Arka Gdynia - Lech Poznań 3:1

Bramki:

0:1 Pablo Rodriguez 15. min, 1:1 Edu Espiau 64. min, 2:1 Edu Espiau 72. min, 3:1 Edu Espiau 78. min.

Żółte kartki:

Sebastian Kerk, Dawid Kocyła, Edu Espiau - Robert Gumny, Timothy Ouma.

Czerwona kartka:

Timothy Ouma (54. min, za drugą żółtą)

Sędziował: Patryk Gryckiewicz. Widzów: 14 064

Arka Gdynia: Damian Węglarz - Michał Marcjanik, Kike Hermoso, Dawid Gojny - Marc Navarro, Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk (87. Szymon Sobczak), Dawid Kocyła (71. Patryk Szysz) - Nazarij Rusyn (71. Tornike Gaprindaszwili), Edu Espiau (79. Alassane Sidibe), Sebastian Kerk

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic, Michał Gurgul (75. Joel Pereira) - Pablo Rodriguez (75. Taofeek Ismaheel), Timothy Ouma, Antoni Kozubal, Luis Palma (75. Leo Bengtsson), Kornel Lisman (57. Filip Jagiełło) - Yannick Agnero (82. Kamil Jakobczyk)

