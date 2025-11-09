- Jagiellonia Białystok powróciła na zwycięską ścieżkę, pokonując Pogoń Szczecin 2:1 w meczu PKO BP Ekstraklasy.
- Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry, a jej autorem był rezerwowy Oskar Pietuszewski.
- To zwycięstwo przerywa serię porażek Jagiellonii i umacnia jej pozycję w czołówce ligi – dowiedz się więcej o kluczowych momentach meczu!
W pierwszym kwadransie Jagiellonia wyprowadziła kontrę. Dimítris Rallis wypadł na pole karne, zwiódł rywala i pokonała bramkarza szczecińskiej drużyny. Niebawem zrobiło się niebezpiecznie pod bramką gości. Kamil Grosicki dośrodkował, ale sytuację zażegnał ofiarną interwencją Kamil Jóźwiak. Skrzydłowy Jagiellonii wpadł na słupek i mocno się poturbował. Konieczna była pomoc sztabu medycznego. Na szczęście nic się nie stało i nie było konieczności zmiany.
Bezcenny Kamil Grosicki wyrównał przed przerwą
W końcu wysiłki Pogoni zostały nagrodzone, a gola strzelił niezawodny Grosicki. Kapitan gospodarzy później zagrał do Rajmunda Molnar, ale z tym uderzeniem poradził się bramkarz Miłosz Piekutowski. Młody golkiper jeszcze przed przerwą musiał się wykazać z kolejnymi strzałami szczecińskiej ekipy. Na koniec miał szczęście, gdy Adrian Przyborek trafił w słupek.
Miłosz Piekutowski wyczyniał cuda w bramce Jagiellonii
Początek drugiej połowy to kolejne szanse Pogoni. Jedną sytuację wybronił Piekutowski, a w następnej Molnar trafił w poprzeczkę. Pogoń podkręcała tempo i stwarzała kolejne bramkowe okazje. Jednak brakowało szczęścia, precyzji i cudów dokonywał bramkarz Piekutowski. Naprawdę nie brakowało dobrych sytuacji szczecińskiej ekipie. Jagiellonia odgryzła się m.in. strzałem Jesusa Imaza.
Oskar Pietuszewski pogrążył Pogoń w doliczonym czasie
Gdy wydawało się, że mecz skończy się remisem, to białostoczanie wyprowadzili kontratak w doliczonym czasie - była 93. minuta. To była zabójcza akcja. Wprawdzie Imaz będąc przed bramkarzem trafił w poprzeczkę, ale więcej precyzji wykazał Oskar Pietuszewski. Dopadł do piłki i w ten sposób młodzieżowy reprezentant Polski zapewnił wygraną Jagiellonii. Pogoń może być wściekła, że mając przewagę i tyle okazji nie zdobyła nawet punktu.
Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 1:2
Bramki:
0:1 Dimitris Rallis 13. min, 1:1 Kamil Grosicki 27. in, 1:2 Oskar Pietuszewski 90. min
Żółte kartki:
Mor N'Diaye, Kamil Grosicki - Duszan Stojinović
Sędziował: Piotr Lasyk. Widzów: 19 867
Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Dimitrios Keramitsis, Leonardo Koutris (85. Benjamin Mendy) - Adrian Przyborek, Mor N'Diaye (59. Jan Biegański), Fredrik Ulvestad, Kacper Smoliński (70. Paul Mukairu) - Kamil Grosicki, Rajmund Molnar (85. Kacper Kostorz)
Jagiellonia Białystok: Miłosz Piekutowski - Norbert Wojtuszek, Duszan Stojinović, Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik - Sergio Lozano (55. Oskar Pietuszewski), Leon Flach (68. Taras Romanczuk), Jesus Imaz, Kamil Jóźwiak (85. Dawid Drachal), Alejandro Pozo (55. Bartosz Mazurek) - Dimitris Rallis (68. Youssuf Sylla)
