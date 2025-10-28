Kapitan młodzieżówki, Tomasz Pieńko, jest kluczową postacią w Rakowie, zdobywając gole w Lidze Konferencji i Ekstraklasie.

Kapitan młodzieżówki rozgrywa pierwszą rundę w Rakowie. Do tej pory zdobył trzy gole: dwa w Lidze Konferencji i jedno w Ekstraklasie. Trener wicemistrza Polski bardzo wierzy w obiecującego pomocnika, który ma być liderem jego zespołu.

Marek Papszun jest fanem Tomasza Pieńko

- Jestem jego fanem - powiedział Marek Papszun. - Jeśli Tomek chce zrobić karierę, a ja mocno w to wierzę, to musi być powtarzalny i konsekwentny we wszystkich działaniach, które będą go doprowadzały do sytuacji, do pola karnego. Myślenie tylko o bramkach, asystach, wypromowaniu się, to nie tędy droga. Trzeba wiedzieć, jak się dostać do pola karnego - analizował.

Raków żądny rewanżu na Cracovii

Pieńko formę będzie miał okazję potwierdzić w meczu z Cracovią w 1/16 finału Pucharu Polski. Oba zespoły niedawno rywalizowały w Ekstraklasie. Wtedy górą były "Pasy", które wypunktowały u siebie Raków 2:0. Wicemistrz Polski był bezradny w tym starciu.

- Cracovia wygrała zasłużenie - tłumaczył po tamtym laniu Papszun. - Przygotowaliśmy się pod stałe fragmenty i przejście Cracovii z obrony do ataku, gdzie jest bardzo mocna i silna. Mimo to straciliśmy w ten sposób dwie bramki, co nas generalnie zgniotło. Jestem rozczarowany naszą postawą z piłką. Potem nadzialiśmy się na kontrę i było nam ciężko. W drugiej połowie Cracovia złapała pewność i agresywność. Bardzo dobrze się broniła i czekała na kontry. To był mecz, który wymknął nam się spod kontroli - ocenił.

Puchar Polski celem Rakowa Częstochowa

Szkoleniowiec liczy na to, że teraz Raków zmaże plamę po wpadce w Krakowie. Pod jego rządami częstochowianie trzy razy dotarli do finału Pucharu Polski i dwa z nich wygrali.

- To bardzo ważny dla nas mecz - podkreślił Papszun. - Ostatnio przegraliśmy z Cracovią w zdecydowany sposób. Będziemy chcieli się zrehabilitować. To jest nasz pierwszy cel. Zasady w Pucharze Polski są oczywiste: przegrywasz, odpadasz. Chcielibyśmy dostać się tam, gdzie już trzy razy z moim udziałem trafiliśmy. Dlatego jest to dla nas bardzo istotne spotkanie - zaznaczył trener Rakowa.

Kiedy mecz Raków Częstochowa - Cracovia w Pucharze Polski? Gdzie obejrzeć?

Mecz Raków Częstochowa - Cracovia w 1/16 finału Pucharu Polski zostanie rozegrany w środę, 29 października o godz. 20.30. Transmisję ze spotkania będzie można zobaczyć w TVP Sport i tvpsport.pl

