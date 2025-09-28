Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 1:0 w Ekstraklasie, awansując na 6. miejsce w tabeli.

Zwycięską bramkę z rzutu karnego zdobył Mileta Rajović, dając Legii cenne trzy punkty.

Jak ten wynik wpłynie na ambicje mistrzowskie Legii i czy Thomas Thomasberg obejmie Pogoń? Sprawdź w artykule!

Początek w wykonaniu Legii był piorunujący, bo jej pierwsza akcja przyniosła rzut karny. Niemiecki pomocnik Noah Weisshaupt został sfaulowany przez Musę Juwarę. Jedenastkę pewnie wykorzysta Mileta Rajović. Tak szybko zdobyta bramki zapowiadała ogromne emocje.

Damian Szymański o presji, reprezentacji Polski i Legii. Wróci w Warszawie na mistrzowski tron?

Bartosz Kapustka uderzył nad bramką Pogoni

Za moment Duńczyk znów sprawdził czujność bramkarza Pogoni, ale ten spisał się bez zarzutu. Valentin Cojocaru świetnie spisał się też w kolejnej sytuacji. Wybronił petardę Kamila Piątkowskiego. Akcję chciał precyzyjnie wykończyć jeszcze Bartosz Kapustka, ale źle wymierzył i piłka poszybowała nad bramką.

Taki duet do skarb! Szwedzi napędzili Lecha w hicie z Jagiellonią

Valentin Cojocaru trzymał Pogoń w grze w Warszawie

Legia próbowała dalej, ale bez efektu. Później strzał Damiana Szymańskiego bez problemów wyłapał rumuński bramkarz Portowców, który poradził sobie również z uderzeniem Weisshaupta. W końcówce pierwszej części swoje szanse miała Pogoń. Jednak najpierw fatalnie spudłował Juwara, a później okazję zaprzepaścił Adrian Przyborek. - Były szanse, ale trzeba szanować wynik. Strzelić kolejne bramki i wygrać - powiedział Bartosz Kapustka w Canal+ Sport.

Lukas Podolski traci cierpliwość. Stawia ultimatum ws. Górnika Zabrze

Kamil Piątkowski opuścił boisko z powodu urazu

Na początku drugiej połowy w Legi doszło do zmiany. Kamil Piątkowski usiadł na murawie. Miał problem mięśniowy. W tej sytuacji jego miejsce na środku obrony zajął Radovan Pankov. Serbski obrońca zagroził rywalom po stałym fragmencie. Oddał strzał głową, ale bramkarz Pogoni zbił futbolówkę przed siebie. Piłka odbiła się od nogi obrońcy szczecińskiego zespołu i trafiła w słupek. Legia atakowała, oddała więcej strzałów, ale nie było jej w grze błysku i fajerwerków.

Legia Warszawa to polski Bayern? Dyrektor porównał klub do giganta i mówi o nowej mentalności

Nowy trener Pogoni na trybunach w stolicy?

W końcówce spotkania z boku pola karnego uderzył Rajović, ale golkiper Portowców wybił piłkę na rzut rożny. W ostatnich minutach prawą stroną przedarł się jeszcze Kacper Chodyna i wyłożył piłkę Damianowi Szymańskiemu, który z kilku metrów fatalnie przestrzelił. Jednak w tej sytuacji był spalony. Sędzia doliczył sześć minut, ale nie wpłynęło to na zmianę wyniku. Spotkanie z trybun oglądał Thomas Thomasberg. Duńczyk według medialnych doniesień będzie nowym szkoleniowcem Pogoni, która przegrała po raz trzeci z rzędu. Warszawski zespół awansował na szóste miejsce w tabeli i zrównał się punktami z Lechem Poznań.

Kacper Urbański pokazał magię z Jagiellonią. Słowa gwiazdy Legii dają do myślenia

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1:0

Bramka:

1:0 Mileta Rajović 4. min (karny)

Żółte kartki:

Piątkowski, Reca - N'Diaye, Marian Huja, Greenwood

Sędziował: Wojciech Myć. Widzów: 25 127

Legia: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski (51, Radovan Pankov), Steve Kapuadi, Arkadiusz Reca - Noah Weisshaupt (64, Kacper Chodyna), Damian Szymański, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim (88, Rafał Augustyniak), Ermal Krasniqi (64, Kacper Urbański) - Mileta Rajović

Pogoń: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Dimítris Keramítsis (74, Danijel Loncar), Marian Huja, Hussein Ali (65, Leonardo Koutris) - Musa Juwara (87, Maciej Wojciechowski), Mor N'Diaye (87, Paul Mukairu), Sam Greenwood, Adrian Przyborek (65, Fredrik Ulvestad), Kamil Grosicki - Rajmund Molnar

Kamil Piątkowski z jasnym przekazem w Legii. Od razu złożył deklarację

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół