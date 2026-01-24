- Robert Lewandowski po raz trzynasty został wybrany Piłkarzem Roku, odbierając kolejną statuetkę.
- Wśród nagrodzonych znaleźli się Angel Rodado, Mikael Ishak, Bartosz Nowak i Jan Ziółkowski, który został Odkryciem Roku.
- Adrian Siemieniec z Jagiellonii Białystok zdobył tytuł Trenera Roku, a Lech Poznań został Drużyną Roku.
- Sprawdź pełną listę laureatów i dowiedz się, jakie obietnice złożyli nagrodzeni!
Jako pierwszy wyróżnienie otrzymał Angel Rodado w kategorii Pierwszoligowiec roku. Hiszpan połączył się z obozu w Turcji i zapowiedział, że w kolejny sezonie Wisła Kraków będzie już w Ekstraklasie. Podobna sytuacja miała z kolejna kategorią Obcokrajowiec roku. Mikael Ishak także przebywa na zgrupowaniu Lecha Poznań w Dubaju. W jego imieniu nagrodę odebrała żona, która na scenie pojawiał się w towarzystwie dwóch synów. Podczas łączenia szwedzki napastnik powiedział na koniec po polsku: "Kocham cię rodzino".
Jan Ziółkowski odkryciem roku
Statuetkę dla Ligowca roku otrzymał pomocnik Bartosz Nowak z GKS Katowice. Nagrodę wręczył mu selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, który został zapytany przez prowadzący, czy nominację otrzyma Oskar Pietuszewski z Porto. Szkoleniowiec drużyny narodowej odparł żartobliwie, że szanse na nominację do ekipy Biało-czerwonych ma każdy zawodnik z polskim paszportem.
Wprawdzie Pietuszewski został nominowany w kategorii Odkrycie roku, ale najlepszy okazał się Jan Ziółkowski z AS Roma, który trafił tam pod koniec sierpnia z Legii Warszawa. Wśród szkoleniowców prymat wywalczył Adrian Siemieniec z Jagiellonii Białystok, który zdradził, że obiecał sobie zrzucić kilka kilogramów i wybrać się do stomatologa.
Robert Lewandowski znów okazał się najlepszym polskim piłkarzem
Najlepszym piłkarzem ubiegłego roku został wybrany Robert Lewandowski. As Barcelony i kapitan reprezentacji Polski znów nie miał sobie równych, bo po raz trzynasty zgarnął statuetkę. W jego imieniu nagrodę odebrała siostra Milena.
Nagrody tygodnika "Piłka nożna" za 2025 rok:
* Pierwszoligowiec roku: Angel Rodado (Wisła Kraków)
* Obcokrajowiec roku: Mikael Ishak (Lech Poznań)
* Ligowiec roku: Bartosz Nowak (GKS Katowice)
* Odkrycie w piłce nożnej kobiet: Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna)
* Drużyna roku: Lech Poznań
* Piłkarka roku: Ewa Pajor (FC Barcelona)
* Odkrycie roku: Jan Ziółkowski (AS Roma)
* Trener roku: Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)
* Piłkarz roku: Robert Lewandowski (FC Barcelona)
