Gala Piłki Nożnej. Robert Lewandowski znów bezkonkurencyjny! Nagrodę odebrała siostra

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2026-01-24 21:42

Tygodnik "Piłka Nożna" po raz kolejny rozdał nagrody dla najlepszych za 2025 roku. Podczas gali w Warszawie przyznano tytuły w kilku kategoriach. W tej najważniejszej zwyciężył Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony i kapitan polskiej kadry wygrał po raz trzynasty.

Malta - Polska: Robert Lewandowski

i

Autor: Lukasz Grochala/ Cyfrasport Malta - Polska: Robert Lewandowski
  • Robert Lewandowski po raz trzynasty został wybrany Piłkarzem Roku, odbierając kolejną statuetkę.
  • Wśród nagrodzonych znaleźli się Angel Rodado, Mikael Ishak, Bartosz Nowak i Jan Ziółkowski, który został Odkryciem Roku.
  • Adrian Siemieniec z Jagiellonii Białystok zdobył tytuł Trenera Roku, a Lech Poznań został Drużyną Roku.
  • Sprawdź pełną listę laureatów i dowiedz się, jakie obietnice złożyli nagrodzeni!

Jako pierwszy wyróżnienie otrzymał Angel Rodado w kategorii Pierwszoligowiec roku. Hiszpan połączył się z obozu w Turcji i zapowiedział, że w kolejny sezonie Wisła Kraków będzie już w Ekstraklasie. Podobna sytuacja miała z kolejna kategorią Obcokrajowiec roku. Mikael Ishak także przebywa na zgrupowaniu Lecha Poznań w Dubaju. W jego imieniu nagrodę odebrała żona, która na scenie pojawiał się w towarzystwie dwóch synów. Podczas łączenia szwedzki napastnik powiedział na koniec po polsku: "Kocham cię rodzino".

Jan Ziółkowski odkryciem roku

Statuetkę dla Ligowca roku otrzymał pomocnik Bartosz Nowak z GKS Katowice. Nagrodę wręczył mu selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, który został zapytany przez prowadzący, czy nominację otrzyma Oskar Pietuszewski z Porto. Szkoleniowiec drużyny narodowej odparł żartobliwie, że szanse na nominację do ekipy Biało-czerwonych ma każdy zawodnik z polskim paszportem.

Wprawdzie Pietuszewski został nominowany w kategorii Odkrycie roku, ale najlepszy okazał się Jan Ziółkowski z AS Roma, który trafił tam pod koniec sierpnia z Legii Warszawa. Wśród szkoleniowców prymat wywalczył Adrian Siemieniec z Jagiellonii Białystok, który zdradził, że obiecał sobie zrzucić kilka kilogramów i wybrać się do stomatologa.

Robert Lewandowski znów okazał się najlepszym polskim piłkarzem

Najlepszym piłkarzem ubiegłego roku został wybrany Robert Lewandowski. As Barcelony i kapitan reprezentacji Polski znów nie miał sobie równych, bo po raz trzynasty zgarnął statuetkę. W jego imieniu nagrodę odebrała siostra Milena.

Nagrody tygodnika "Piłka nożna" za 2025 rok:

* Pierwszoligowiec roku: Angel Rodado (Wisła Kraków)

* Obcokrajowiec roku: Mikael Ishak (Lech Poznań)

* Ligowiec roku: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

* Odkrycie w piłce nożnej kobiet: Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna)

* Drużyna roku: Lech Poznań

* Piłkarka roku: Ewa Pajor (FC Barcelona)

* Odkrycie roku: Jan Ziółkowski (AS Roma)

* Trener roku: Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)

* Piłkarz roku: Robert Lewandowski (FC Barcelona)

