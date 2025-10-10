Reprezentacja Polski wygrała z Nową Zelandią 1:0, ale selekcjoner Jan Urban nie był zadowolony ze stylu gry.

Mecz był okazją do debiutów i powrotów, m.in. Jana Ziółkowskiego i Michała Skórasia, którzy zebrali pozytywne oceny.

Kontuzja Przemysława Frankowskiego to zła wiadomość przed kluczowym meczem eliminacji mistrzostw świata z Litwą.

Czy mimo problemów, ustalony skład na Litwę zapewni Biało-Czerwonym zwycięstwo w eliminacjach?

Reprezentacja Polski ma za sobą ostatni sprawdzian przed kluczowym meczem eliminacji mistrzostw świata z Litwą. Biało-Czerwoni wygrali z Nową Zelandią 1:0 po bramce, którą zdobył Piotr Zieliński. Mimo zwycięstwa, selekcjoner Jan Urban w pomeczowej rozmowie z TVP Sport miał mieszane uczucia co do stylu gry swojego zespołu. Szkoleniowiec przyznał, że spotkanie było dalekie od ideału.

Jan Tomaszewski grzmi po meczu z Nową Zelandią. Wytknął błąd Urbanowi: "Po jaką cholerę?!"

Nieporozumienie i chaos w grze Polaków z Nową Zelandią

- Obawiałem się tego, że nie będzie łatwo o płynność gry. Rzeczywiście tak było, bo było dosyć dużo przypadku. Początek dobry, niektóre sytuacje stworzone przez nas, niektóre przez przeciwnika, ale później wdarło się dużo nieporozumień, takiego troszeczkę chaosu - ocenił Jan Urban. - Dobry początek drugiej połowy i końcówka już taka troszeczkę znowu na przetrwanie. Nie był to najpiękniejszy mecz do oglądania - dodał bez ogródek.

Piotr Zieliński o teście z Nową Zelandią. Tak kapitan ocenił gola z finalistą mundialu

Po to są mecze sparingowe, żeby dawać szansę kadrowiczom

Selekcjoner podkreślił, że celem meczu towarzyskiego było przetestowanie zawodników, którzy dotychczas grali mniej. Duża liczba zmian w trakcie spotkania również nie pomogła w utrzymaniu rytmu.

- W większości przypadków wtedy, kiedy jest dużo zmian, to wszystko nigdy nie sprzyja temu, żeby była płynność gry. Boisko było też ciężkie. Po to są mecze sparingowe, żeby dawać szansę jednemu, drugiemu, piątemu zawodnikowi. To jest reprezentacja Polski, każdy z zawodników przeżywa to inaczej - wyjaśnił trener.

Oceny polskich piłkarzy po meczu Polska – Nowa Zelandia. Zieliński, Ziółkowski, potem długo nic

Jan Ziółkowski zagrał przyzwoite spotkanie

Mecz z Nową Zelandią był okazją do debiutu dla Jana Ziółkowskiego. Młody zawodnik zebrał pozytywne recenzje, a jego występ docenił również selekcjoner.

- Dla młodego chłopaka, który debiutuje niezależnie od tego, jaki jest wynik, to jest ogromne przeżycie, to jest coś historycznego. Ja też się cieszę, że Ziółkowski zagrał przyzwoite spotkanie. Zobaczymy, jak ta jego przyszłość się ułoży - powiedział Urban.

Jan Ziółkowski po debiucie z Nową Zelandią. "Jestem gotowy. Wykonuję to, do czego jestem stworzony"

Michał Skóraś potwierdził dyspozycję z Belgii

Po rocznej przerwie do kadry wrócił z kolei Michał Skóraś, który był jednym z najaktywniejszych graczy na boisku. Jego postawa wyraźnie zadowoliła szkoleniowca.

- Jeśli mówimy już o Skórasiu, to dla mnie zagrał naprawdę bardzo dobre spotkanie. Cieszę się, bo potwierdził po prostu swoją dyspozycję z klubu w reprezentacji - skomplementował zawodnika selekcjoner.

Polska odprawiła Nową Zelandię. Piotr Zieliński z kapitalnym golem, palce lizać!

Złe wieści przed meczem z Litwą. Wypada Przemysław Frankowski

Niestety, zwycięstwo zostało okraszone kontuzją. Jan Urban przekazał złe wieści dotyczące Przemysława Frankowskiego, który nie będzie do jego dyspozycji w niedzielnym spotkaniu.

- Raczej na pewno straciliśmy Przemka na kolejne spotkanie. Natomiast pozostali zawodnicy to takie stłuczenia typowe w meczu. Ktoś dostał po żebrach, tak jak Janek Ziółkowski. Tak samo Bartek Drągowski - poinformował trener.

Jan Ziółkowski debiutuje w kadrze. Kim jest piłkarz AS Roma?

Jan Urban zna już skład na Litwę

Mimo problemów i nie najlepszego stylu, selekcjoner ma już gotowy plan na najbliższy mecz o punkty.

- Będziemy analizowali, kto jak się zaprezentował. Ale nie będziemy za długo rozmawiali o tym spotkaniu. W niedzielę mamy spotkanie z Litwą, które najbardziej nas wszystkich interesuje. Skład na Litwę już był dawno ustalony - zakończył Jan Urban.

Jan Urban wprost o sytuacji Piotra Zielińskiego w Interze. Padły znamienne słowa o gwieździe kadry

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy Jan Urban będzie dobrym selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak! Nie...

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.