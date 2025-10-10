Kacper Kozłowski wrócił do reprezentacji Polski po blisko czterech latach przerwy, co było dla niego niezwykle emocjonalnym przeżyciem.

Pomocnik, który odbudował formę w tureckim Gaziantep FK, zagrał całe spotkanie towarzyskie z Nową Zelandią u boku Piotra Zielińskiego.

W jego życiu zaszły ogromne zmiany, w tym prywatne, które pomogły mu w powrocie do kadry.

Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zagrał... 9 października 2021 roku. Od tamtej pory w jego życiu i karierze zmieniło się niemal wszystko. Kacper Kozłowski po blisko czterech latach przerwy wrócił do reprezentacji Polski i od razu dostał szansę od selekcjonera Jana Urbana, wychodząc w pierwszym składzie na towarzyski mecz z Nową Zelandią (1:0). Pomocnik tureckiego Gaziantep FK rozegrał całe spotkanie i był to dla niego niezwykle emocjonalny wieczór.

Kacper Kozłowski: Chcę na dłużej zostać w kadrze

Powrót do kadry po tak długiej nieobecności był dla Kozłowskiego spełnieniem marzeń i nagrodą za ciężką pracę. Widać było, że gra z orzełkiem na piersi to dla niego wciąż największy zaszczyt.

– To niesamowite uczucie, bo dla każdego zawodnika to jest duma zagrać w reprezentacji - powiedział Kozłowski w TVP Sport. - Bardzo cieszę się, że tutaj jestem. Mam nadzieję, że zagoszczę tutaj na dłużej – powiedział pomocnik, podkreślając swoje ambicje. – Cieszę się z tego, co mi dał los. Na ten moment jestem zdrowy i się z tego cieszę – dodał.

Zagrał na EURO, a potem przepadł i odbudował się w Turcji

Kozłowski ma za sobą występ na EURO, gdzie został najmłodszym piłkarzem w historii turnieju. Jednak później jego kariera nie potoczyła się tak, jak wielu przewidywało. Transfer do Brighton i seria wypożyczeń sprawiły, że zniknął z radarów selekcjonerów. Stabilizację odnalazł dopiero w Turcji, gdzie regularna gra pozwoliła mu odbudować formę i ponownie zapracować na powołanie. Z Nową Zelandią zagrał po raz siódmy w drużynie narodowej.

Zagrał u boku Piotra Zielińskiego

Spotkanie z Nową Zelandią nie należało do najłatwiejszych. Pomocnik tureckiego klubu grał w środku pola u boku Piotra Zielińskiego, który strzelił zwycięskiego gola i Jakuba Piotrowskiego. Kozłowski przyznał, że warunki na boisku dały się we znaki.

– Nie ukrywam, że to był ciężki mecz pod względem intensywności, bo boisko nie pomagało i każdy z zawodników je odczuwał. Stąd ciężkie nogi – analizował Kozłowski w TVP Sport.

Kozłowski uważa, że mógł zagrać lepszy mecz

Mimo to cieszył się z możliwości współpracy z bardziej doświadczonymi kolegami.

– Wiadomo, że to są bardzo dobrzy zawodnicy. Nie jest ciężko dostosować się do ich gry. W reprezentacji jest ciężko o jakiekolwiek treningi, bo przyjeżdżamy na tydzień i trzeba wykorzystać ten czas najlepiej, jak potrafimy. Z meczu na mecz będzie coraz lepiej – zapewnił.

Pomocnik był wobec siebie krytyczny. Zdaje sobie sprawę, że potrzebuje czasu, by w pełni wkomponować się w zespół.

- Uważam, że mogłem zagrać lepszy mecz, ale też nie było tragedii – podsumował swój występ.

Ostatnio został ojcem

Te cztery lata to dla Kozłowskiego nie tylko zmiana klubów, ale przede wszystkim ogromna zmiana w życiu prywatnym. Przyznał, że dziś jest w zupełnie innym miejscu.

– Dużo się zmieniło. Minęły cztery lata i tak naprawdę jestem w innym miejscu niż byłem – mówił Kozłowski.

Stabilizacja poza boiskiem z pewnością pomaga mu w powrocie na szczyt.

– Prywatnie mam żonę, dziecko nam się urodziło. To czego chcieć więcej? – zakończył pomocnik reprezentacji Polski.

