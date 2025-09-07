Tomasz Arceusz: Finlandia ma problem w obronie

„Super Express”: - Przetrawił pan przegraną kadry w Helsinkach?

Tomasz Arceusz: - Fińscy znajomi żartowali ze mnie, bo nie mogli uwierzyć, że daliśmy się tak łatwo pokonać. Najsmutniejsze w tym wszystkim było to, że Finowie nie zagrali dobrego meczu. Byli tego świadomi i mówili o tym otwarcie. Mimo że sami nie zaprezentowali się najlepiej, to jednak poradzili sobie z jeszcze słabszą, w tamtym momencie, Polską. To był chaos z naszej strony, bo nie wiedzieliśmy, jak mamy grać. Ten mecz trzeba wymazać z pamięci i nie wracać do niego.

Finlandia zawsze wierzy w zwycięstwo

- Czego tym razem mamy się spodziewać po Finach?

- Oni zawsze wierzą w zwycięstwo. Oczywiście, zdają sobie sprawę z tego, jakim dysponują zespołem. Jednak największy problem mają w defensywie, z grą całej drużyny. Linia obrony to zdecydowanie ich najsłabszy punkt. Wypadł doświadczony bramkarz Lukas Hradecky, który jest kontuzjowany. Jest znany z Ekstraklasy - Robert Ivanov, który jednak po występach w Niemczech i przeniósł się do Grecji.

Benjamin Kallman znów będzie chciał się pokazać w Polsce

- Jak prezentują się pozostałe formacje rywali?

- W pomocy czy ataku można u Finów znaleźć moc. Do sztabu dołączył trener, który pracował z zespołem do lat 19. To oznacza, że Finowie będą wprowadzali młodzież. Takim właśnie graczem jest dynamiczny Topi Keskinen, choć ostatnio obniżył loty. Szybki jest także Oliver Antman, który gra bardzo odważnie. Nastawiony jest na atak. Jeśli ten duet zagrałby na swoim poziomie, to możemy mieć problemy na skrzydle.

- W Helsinkach gola strzelił Benjamin Kallman, który był gwiazdą Cracovii. Powtórzy to w Chorzowie?

- Wtedy był rezerwowym i podobnie może być tym razem. Stawiam, że w pierwszym składzie wyjdzie Joel Pohjanpalo. Przypomnę, że napastnik Palermo także w Helsinkach pokonał naszego bramkarza. Wróćmy do Kallmana. Na razie w Hannoverze jest rezerwowym, ale nie przeszkadza mu to w strzelaniu goli. Wchodzi z ławki i trafia. Dobrze przewiduje i ma nosa do bramek. Na pewno będzie zmotywowany, żeby znów zdobyć bramkę z Polską.

Reprezentacja Polski z Finlandią pokaże serducho

- Jak pan prognozuje wynik w Chorzowie?

- Celujemy w baraże, więc obowiązkowo musimy wygrać! Wiadomo, że trzeba zagrać rozsądnie. Niech będzie 3:0. Wierzę, że Finlandia „nie dojedzie” i nie da nam rady. Finowie słabo sobie radzą na wyjazdach. Obym się nie pomylił. Jest kolosalna różnica w potencjale obu drużyn. Liczę, że pod wodzą trenera Jana Urbana kadrowicze to udowodnią, że pokażą zaangażowanie i serducho. Nowy trener, to nowy rozdział. Takie zmiany mobilizują piłkarzy, bo każdy z nich będzie chciał pokazać trenerowi, aby na niego stawiał. I jeszcze jedno.

- Co konkretnie?

- Wspomniałem o naszym potencjale kadrowiczów. Pierwszy przykład z brzegu. Taki Matty Cash w Anglii w każdym meczu jest jak maszyna. Nie zatrzymuje się przez całe spotkanie. Po zawodach wyłącza silnik, ale już po dwóch dniach znów jest gotowy do pracy na pełnych obrotach! Oczekuję, że tak samo będzie w kadrze, tak jak z Holandią.

