Przemysław Wiśniewski uratował remis z Nigerią! Co za gol kadrowicza!

Reprezentacja Polski uniknęła drugiej z rzędu porażki w meczu towarzyskim z Nigerią, dzięki remisowi 2:2.

Przemysław Wiśniewski zapewnił wyrównanie w doliczonym czasie gry, a Kacper Potulski zaliczył debiutanckie trafienie w kadrze w końcówce pierwszej połowy.

Ale to byłaby asysta! Piętka Roberta Lewandowskiego

Selekcjoner Jan Urban pozmieniał skład w porównaniu do przegrana meczu z Ukrainą. Postawił na sprawdzonych zawodników, choć w wyjściowej jedenastce szansę dostał Kacper Potulski. Na początku koszmarny błąd przy wyprowadzaniu piłki popełnił Kamil Grabara. Na szczęście dla niego Nigeria nie skorzystała z jego pomyłki. Pierwszą wyśmienitą okazję dla Biało-Czerwonych zmarnował po chwili Jakub Kamiński. Polacy atakowali, ale brakowało konkretów. Groźniej zrobiło się, gdy w dobrej sytuacji znalazł się Karol Świderski, ale nie zorientował się i szansa przepadła. To była ładna akcja naszej drużyny. W tej sytuacji piękną asystę zapisałby na swoim koncie Robert Lewandowski, który zagrywał piętką do "Świdra".

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Najpierw z gola cieszyła się Nigeria

Nigeria po chwili przeprowadziła akcję i strzeliła gola. W pierwszej chwili sędzia nie uznał tego trafienia, bo odgwizdał pozycję spaloną. Jednak po analizie VAR zmienił decyzję. Bramkę zdobył Terem Moffi. Polacy odpowiedzieli ładną akcję, którą strzałem zakończył Piotr Zieliński. Zrobił to w swoim stylu. Przełożył sobie piłkę na lewą nogę i technicznym uderzeniem próbował zaskoczyć bramkarza Nigerii, ale ten nie miał problemów z wyłapaniem jego strzału.

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Kacper Potulski z debiutanckim trafieniem w kadrze

Polacy atakowali, ale nie wiele z tego wynikało. Po rzucie rożnym głową strzelał Przemysław Wiśniewski, ale to było zbyt słabe uderzenie, aby zaskoczyć nigeryjską obronę. W końcówce wykazał się Grabara, który efektownie wybronił strzał zza pola karnego Tochukwu Nnadi. Bramkarz Wolfsburga wybił piłkę na rzut rożny. Biało-Czerwoni odpowiedzieli po chwili, gdy zza pola karnego uderzył Nicola Zalewski. Jednak pomocnik Atalanty minimalnie chybił w tej sytuacji. Ale przed przerwą kadra wyrównał. Z rzutu rożnego dośrodkował Sebastian Szymański. Piłka trafiła pod nogi Zalewskiego, który zagrał wzdłuż bramki, a z jego podania skorzystał Potulski. Obrońca Mainz z bliska skierował piłkę do siatki. To jego premierowy gol w reprezentacji Polski w drugim występie.

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Nigeria odważniejsza po zmianach

Na początek drugiej połowy Potulski pomylił się przy wyprowadzeniu piłki. Zagrał do rywala, ale na szczęście Nigeria nie skorzystała z błędu młodego obrońcy. Akcję rywale zakończyli strzałem, z którym poradził sobie Grabara. Niebawem ponowie zakotłowało się pod polską bramką. Jednak w dwóch sytuacjach zawiodła skuteczność w afrykańskim zespole. W tym okresie Polacy próbowali, ale brakowało precyzji w podaniach. Szarżą popisał się m.in. Zalewski. Wpadł na pole karne, ale przy próbie podania został zablokowany i nie było nawet rzutu rożnego.

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Rzut karny dla Nigerii po analizie VAR

Szansę miał Lewandowski, który znalazł się przed bramkarzem Nigerii. Stało się to błędzie obrońcy gości, który zagrał do swojego golkipera. Jednak strzał Lewego był zbyt lekki, aby padł z tego gol. Rywale odpowiedzieli groźnym uderzeniem, ale uratował nas Grabara, który przeniósł piłkę nad poprzeczką. Po chwili sędzia został wezwany do monitora. Podyktował rzut karny dla przeciwników za zagranie piłki ręką. Jedenastkę pewnie wykorzystał rezerwowy Paul Onuachu.

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Zaiskrzyło między Lewandowskim a rywalem

Przy linii bocznej o piłkę walczyli Lewandowski z Frankiem Onyeka. Zaiskrzyło między obu piłkarzami. Sędzia pokazał każdemu z nich po żółtej kartce, aby ostudzić emocje. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Zielińskiego zakotłowało się na polu karnym Nigerii. Kapitan polskiej kadry z bliska trafił w bramkarza, podobnie jak Bednarek, który próbował jeszcze zakończyć tę akcję. W końcówce błyskotliwą szarżą popisał się Kamiński. Jednak jego dynamiczny rajd został zablokowany przez Nigeryjczyka. Zaraz po wejściu z dobrej strony pokazał się Oskar Pietuszewski. Skrzydłowy Porto sprawdził czujność bramkarza gości. Sędzia doliczył pięć minut i wtedy na sam koniec Przemysław Wiśniewski uratował nam remis! Co to było za trafienie!

Polska - Nigeria 2:2

Bramki:

0:1 Moffi 23. min, 1:1 Potulski 45. min, 1:2 Onuachu 77. min (karny), 2:2 Wiśniewski 90. min

Żółte kartki:

Slisz, Lewandowski - Bewene, Onyedika

Sędziował: Marian Alexandru Barbu (Rumunia). Widzów: 54 408

Polska: Kamil Grabara - Kacper Potulski (82, Jakub Kiwior), Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski - Bartosz Slisz - Jakub Kamiński, Sebastian Szymański (62, Kacper Kozłowski), Piotr Zieliński (90, Karol Czubak), Nicola Zalewski (90, Oskar Pietuszewski) - Robert Lewandowski, Karol Świderski (62, Norbert Wojtuszek)

Nigeria: Maduks Okoye - Abdullahi Bewene, Igoh Ogbu (46, Calvin Bassey), Emmanuel Fernandez (46, Semi Ajayi), Bruno Onyemaechi (46, Zaidu Sanusi) - Wilfred Ndidi, Frank Onyeka (46, Raphael Onyedika), Tochukwu Nnadi (46, Rafiu Durosinmi), Moses Simon (63, Fisayo Dele-Bashiru) - Terem Moffi (46, Paul Onuachu), Akor Adams (46, Philip Otele)

Kacper Potulski wyrównuje w spotkaniu z Nigerią! 🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/1xQZwf0dAB pic.twitter.com/KsEegXkVIW— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 3, 2026

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