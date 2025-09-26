Polska reprezentacja siatkarzy staje przed kluczowym wyzwaniem w półfinale mistrzostw świata, mierząc się z groźnymi Włochami.

Kewin Sasak podkreśla bojowe nastawienie drużyny i przewiduje "poważne granie", z Włochami żądnymi rewanżu za ostatnią porażkę.

Mecz Polska – Włochy już w sobotę 27 września; sprawdź, gdzie oglądać to emocjonujące starcie!

To jest moment, na który czekali wszyscy kibice w naszym kraju. Reprezentacja Polski siatkarzy zameldowała się w strefie medalowej mistrzostw świata i już w sobotę powalczy o wielki finał. Zadanie nie będzie jednak łatwe, ponieważ na drodze Biało-Czerwonych staną Włosi – niezwykle groźny i zmotywowany rywal.

Kewin Sasak: Nastawienie jest pozytywne przed meczem z Włochami

Atmosfera w polskiej kadrze jest bojowa, co potwierdza atakujący Kewin Sasak. Podkreślił, że dla drużyny turniej tak naprawdę dopiero teraz wkracza w decydującą fazę.

– Nastawienie jest pozytywne. Każdy z nas dopiero tę fazę uznawał za swego rodzaju wyzwanie. Teraz zacznie się poważne granie – powiedział Kewin Sasak, cytowany przez PAP. – Cieszy nas to, że dotarliśmy tak daleko. Jednak najważniejsze jest jeszcze przed nami – dodał, jasno wskazując na cel, jakim jest złoty medal.

Poważne granie przed Polakami i chęć rewanżu Włochów

Starcie z Italią będzie miało dodatkowy podtekst. Obie drużyny doskonale się znają, a ich ostatnie spotkanie o wysoką stawkę miało miejsce w finale Ligi Narodów. Wówczas Polacy pewnie pokonali rywali, jednak Sasak ostrzega przed zbytnim optymizmem. Według niego, tamto zwycięstwo może tylko dodatkowo zmotywować siatkarzy z Półwyspu Apenińskiego.

– Bój z Włochami będzie ciężki – zadeklarował atakujący, cytowany przez PAP. – Po ostatniej wygranej w finale Ligi Narodów może się wydawać, że poszło nam łatwo, ale na pewno tak nie było. Włosi będą chcieli się pokazać z lepszej strony. Będą chcieli zaznaczyć obecność na siatkarskiej scenie – analizował Sasak.

Polska jest w bardzo dobrej formie na mundialu na Filipinach

Forma Biało-Czerwonych może napawać optymizmem. Potwierdza to sam reprezentant Polski, który nie szczędził pochwał kolegom z drużyny.

– Uważam, że jesteśmy w bardzo dobrej formie. Z meczu na mecz nasza dyspozycja wzrasta. Jako drużyna dobrze funkcjonujemy i dobrze się czujemy – przekonywał Sasak, cytowany przez PAP.

Polska – Włochy. Kiedy i gdzie oglądać półfinał MŚ? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Kibice już zacierają ręce na siatkarski klasyk. Mecz Polska – Włochy w półfinale mistrzostw świata siatkarzy odbędzie się w sobotę, 27 września. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 12:30 czasu polskiego. Dla tych, którzy chcą śledzić losy Biało-Czerwonych, transmisję na żywo przeprowadzą stacje Polsat oraz Polsat Sport 1.

