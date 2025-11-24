TVN nie pokaże najbliższych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich! Wiemy, gdzie będzie można zobaczyć Kamila Stocha i spółkę

Zarówno w sobotę jak i niedzielę Stoch po pierwszej serii plasował się w czołowej dziesiątce, ale po drugim słabszym skoku zanotował spadek o kilka miejsc.

Adam Małysz zdradził plany Kamila Stocha na zakończenie kariery! Wszystko jasne

- Niestety wydarzyło się coś, co u mnie się przejawia. Odbicie było z miejsca, nie było rotacji. W sobotę było za agresywnie, a w niedzielę za bardzo w miejscu. Ale takie jest życie, taką sobie robotę wybrałem - powiedział Stoch przed kamerą Eurosportu.

Trzykrotny mistrz olimpijski na miejsce w TOP10 zawodów Pucharu Świata czeka już prawie blisko 1000 dni. Po raz ostatni ta sztuka udała mu się 1 kwietnia 2023 r., gdy był 10. w Planicy.

Kamil Stoch zarobił w Lillehammer blisko 30 tysięcy złotych

- Mogę sobie ponarzekać, ale ten konkurs koniec końców nie był zły. Po jednym super skoku, po drugim takim średnim na jeża. Przyjmuję to z pokorą i wdzięcznością - dodał po niedzielnych zawodach.

Stoch odpowiada Maciusiakowi. "Nie chcę czuć żalu"

Stoch z Lillehammer wyjechał zatem z dobrym humorem i niezłą wypłatą. Wystąpił w trzech konkursach (mikst i dwa indywidualne), inkasując 6575 euro - 1175 za 6. miejsce w mikście, 2600 za 13. pozycję w sobotę i 2800 za 12. lokatę w niedzielę. W przeliczeniu na złotówki skoczek z Zębu wzbogacił się o niespełna 30 tys.

Quiz. Jak dobrze znasz Kamila Stocha? Komplet punktów zdobędą tylko najwierniejsi kibice Pytanie 1 z 15 W jakim wieku zaczął skakać Kamil Stoch? 10 lat 7 lat 9 lat Następne pytanie

Szansa na kolejny zarobek już we wtorek i środę w Falun. W Szwecji zaplanowano dwa konkursy - we wtorek na skoczni normalnej i w środę na skoczni dużej. Polacy wystąpią w takim samym składzie jak w Lillehammer.

Gdzie obejrzeć konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich w Falun?

Dramat gwiazdy skoków przed Pucharem Świata! Może zapomnieć o igrzyskach

Puchar Świata w skokach narciarskich pokazuje m.in. TVN, ale obu konkursów w Falun na tej stacji nie zobaczymy. Powodem jest zapewne środek tygodnia i stała ramówka, do której widzowie są od dawna przyzwyczajeni. Mamy jednak dobrą wiadomość - zmagania w Falun będzie można zobaczyć w TTV, czyli kanale, który podobnie jak TVN jest ogólnodostępny. Poza tym transmisje przeprowadzą też Eurosport 1 i HBO Max.

Terminarz Pucharu Świata w Falun

wtorek, 25 listopada

15.10 - konkurs na skoczni normalnej (TTV, Eurosport 1, HBO Max)

środa, 26 listopada

15.10 - konkurs na skoczni dużej (TTV, Eurosport 1, HBO Max)