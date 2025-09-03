Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open, pokonując Jekaterinę Aleksandrową i wyrównując swój zeszłoroczny wynik.

W ćwierćfinale Polka zmierzy się z Amandą Anisimovą, którą niedawno pokonała w finale Wimbledonu.

Czy Świątek powtórzy sukces z Cincinnati i zdobędzie tytuł w Nowym Jorku?

Sprawdź, kiedy ćwierćfinał Iga Świątek - Amanda Anisimova!

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale US Open, a jej rywalką będzie Amanda Anisimova, która pokonała 6:0, 6:3 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię. Polka i Amerykanka mają po 24 lata i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. W seniorskim tourze rozegrały jeden mecz, którego fanom Igi Świątek nie trzeba przypominać. Polka zdemolowała bezradną Amerykankę 6:0, 6:0 w finale tegorocznego Wimbledonu. Po tym spotkaniu załamana tenisistka z USA zalała się łzami.

Iga Świątek - Amanda Anisimova w ćwierćfinale US Open

– Kto by pomyślał, że tak szybko się znowu spotkamy? – stwierdziła teraz Amanda Anisimova o meczu z Igą Świątek. – Jestem bardzo podekscytowana i wierzę, że tym razem to będzie świetny mecz. Czuję się naprawdę dobrze, a Iga gra tutaj świetny tenis, więc mam nadzieję, że stworzymy świetne widowisko. Odbudowanie się po tamtej porażce było trochę trudne, bo nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło. Ale przepracowałam to, a sezon na kortach twardych zaczął się dla mnie świetnie. Dlatego czuję, że już się z tym uporałam i już się nie mogę doczekać meczu z Igą. Możliwość ponownego zmierzenia się z nią bardzo mnie cieszy – dodała Amerykanka, która w meczu z Polką będzie mogła liczyć na głośny doping rodaków.

Amanda Anisimova bardzo ceni i szanuje Igę Świątek. Przed finałem Wimbledonu została zapytana o Polkę i nie mogla jej się nachwalić. - Iga jest niesamowitą zawodniczką i była dla mnie inspiracją. Jej etyka pracy i wszystkie osiągnięcia są niesamowite - powiedziała Amanda Anisimova o Idze Świątek.

Iga Świątek rywalizację w US Open zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango. W kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lemans, a następnie okazała się lepsza od Rosjanki Anny Kalinskiej, wygrywając 7:6(2), 6:4. W 4. rundzie ograła 6:3, 6:1 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i powtórzyła już wynik sprzed roku, gdy odpadła z US Open właśnie w 1/4 finału.

Kiedy gra Iga Świątek z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale US Open?

Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova w 1/4 finału US Open zostanie rozegrany w środę 3 września. Początek meczu Świątek - Anisimova po godzinie 19 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 17.30 po Auger-Aliassime - De Minaur). Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra na platformach streamingowych Player i HBO Max.

Historia Amandy Anisimovej jest niesamowita. Tenisistka z Florydy wróciła do gry po długiej przerwie spowodowanej problemami psychicznymi. Zmagała się z wypaleniem i depresją. Po Wimbledonie zadebiutowała w Top-10 rankingu WTA, w którym zajmuje teraz 9. miejsce. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. Bardzo dobrze też serwuje. Jej ofensywny styl idealnie pasuje do szybkich kortów.

