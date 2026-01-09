Polscy tenisiści w półfinale United Cup! Co z Igą Świątek?

Kluczowy dla losów miksta był pierwszy set. Kawa i Zieliński dobrze go rozpoczęli, chociaż po polskiej tenisistce było widać stres, co skutkowało błędami. Mimo tego biało-czerwoni toczyli wyrównaną walkę z rywalami i skutecznie bronili break pointów. W połowie partii przełamali Australijczyków, co wystarczyło im do zwycięstwa 6:4. W drugiej odsłonie grali już rozluźnieni, z dużą pewnością siebie i całkowicie zdominowali przeciwników, nie pozwalając im na wygranie ani jednego gema. Pokonali Australijczyków 6:4, 6:0.

Wcześniej Iga Świątek pewnie pokonała Mayę Joint 6:1, 6:1, a Hubert Hurkacz przegrał z Alexem de Minaurem 4:6, 6:4, 4:6.

United Cup: Kiedy półfinał Polska- USA? O której godzinie grają Iga Świątek i Hurkacz?

W sobotnim półfinale, który zaplanowano na godz. 7.30 czasu polskiego, rywalem polskich tenisistów będą broniący tytułu Amerykanie. W ostatniej edycji turnieju biało-czerwoni przegrali w nimi w finale. Z kolei rok wcześniej w decydującym spotkaniu musieli uznać wyższość Niemców. Najpierw na kort wyjdą Hurkacz i dziewiąty w zestawieniu ATP Taylor Fritz, z którym Wrocławianin ma bilans 2-4. Po nich zagrają Świątek, wiceliderka listy WTA, oraz czwarta w światowym rankingu Coco Gauff. Ich bilans: 11-4 na korzyść Polki.

Drugą parę półfinałową tworzą Belgowie i Szwajcarzy. W Sydney i Perth do rywalizacji przystąpiło 18 drużyn, podzielonych na sześć grup po trzy zespoły. Zwycięzcy grup awansowali do ćwierćfinałów, podobnie jak po jednej najlepszej drużynie z drugich miejsc w obu miastach.

United Cup jest sprawdzianem przed wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się 18 stycznia. Do zdobycia jest też maksymalnie po 500 punktów do rankingów ATP i WTA, a pula nagród wynosi ponad 11 milionów dolarów.