Liga Konferencji: Z kim Lech Poznań zagra w fazie ligowej LK UEFA? Oto rywale Kolejorza

Lech rozpoczął zmagania w eliminacjach europejskich pucharów od batalii o wymarzoną Ligę Mistrzów. Poznaniacy w 2. rundzie eliminacji LM zmierzyli się z Breidablikiem Kopavogur, wygrywając ten dwumecz aż 8:1 (7:1 u siebie i 1:0 na wyjeździe). I to właśnie wtedy, po wyeliminowaniu Islandczyków, bez względu na wyniki w kolejnych spotkaniach, Lech zapewnił sobie na jesień grę w fazie ligowej co najmniej Ligi Konferencji.
Droga Lecha Poznań do fazy ligowej Ligi Konferencji
Apetyty w Poznaniu były co prawda zdecydowanie większe, ale boisko boleśnie zweryfikowało marzenia lechitów. Najpierw mistrzowie Polski w 3. rundzie eliminacji LM przegrali w dwumeczu z Crveną zvezdą Belgrad 1:4 (1:3 u siebie i 1:1 na wyjeździe), a potem po "spadku" do Ligi Europy w 4. rundzie eliminacji tych rozgrywek polegli w dwumeczu z KRC Genk 3:6 (1:5 u siebie i 2:1 na wyjeździe).
Zasady losowania fazy ligowej Ligi Konferencji
Ostatecznie Lech jak już wspomnieliśmy zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Z kim zmierzy się "Kolejorz"? Tego dowiemy się podczas piątkowego losowania w siedzibie UEFA w Monako. Poznaniany zagrają po jednym meczu z jedną drużyną z każdego z sześciu koszyków - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Zespoły z tego samego kraju nie mogą trafić na siebie, więc Lech w fazie zasadniczej na pewno uniknie potyczek z Legią Warszawa, Rakowem Częstochowa i Jagiellonią Białystok.
Kluby, które po sześciu seriach gier (od 2 października do 18 grudnia) zajmą w zbiorczej tabeli pozycje 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy, a niżej sklasyfikowane zespoły zakończą udział w rozgrywkach.
Rywale Lecha Poznań w Lidze Konferencji
Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji rozpocznie się w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13:00. Po losowaniu lista rywali zostanie zaktualizowana!
- TBA
- TBA
- TBA
- TBA
- TBA
- TBA
Kiedy i o której losowanie Ligi Konferencji?
Losowanie Ligi Konferencji zaplanowane zostało na piątek, 29 sierpnia, na godzinę 13:00. Relację na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji będzie można śledzić na Supersport.se.pl!
Podział na koszyki przed losowaniem Ligi Konferencji
1. koszyk
- AC Fiorentina
- AZ Alkmaar
- Szachtar Donieck
- Slovan Bratysława
- SK Rapid Wiedeń
- LEGIA WARSZAWA
2. koszyk
- AC Sparta Praga
- Dynamo Kijów
- Crystal Palace
- LECH POZNAŃ
- Rayo Vallecano
- Shamrock Rovers
3. koszyk
- Omonia Nikozja
- 1.FSV Mainz 05
- RC Strasbourg
- JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
- NK Celje
- HNK Rijeka
4. koszyk
- Zrinjski Mostar
- Lincoln Red Imps FC
- Kuopion Palloseura
- AEK Ateny
- Aberdeen FC
- FC Drita
5. koszyk
- Breidablik
- SK Sigma Ołomuniec
- Samsunspor
- RAKÓW CZĘSTOCHOWA
- AEK Larnaka
- Shkendija Tetowo
6. koszyk
- BK Haecken
- FC Lausanne-Sport
- CS Universitatea Craiova
- Hamrun Spartans FC
- FC Noah
- Shelbourne FC