Liga Konferencji: Z kim Lech Poznań zagra w fazie ligowej LK UEFA? Oto rywale Kolejorza

Lech rozpoczął zmagania w eliminacjach europejskich pucharów od batalii o wymarzoną Ligę Mistrzów. Poznaniacy w 2. rundzie eliminacji LM zmierzyli się z Breidablikiem Kopavogur, wygrywając ten dwumecz aż 8:1 (7:1 u siebie i 1:0 na wyjeździe). I to właśnie wtedy, po wyeliminowaniu Islandczyków, bez względu na wyniki w kolejnych spotkaniach, Lech zapewnił sobie na jesień grę w fazie ligowej co najmniej Ligi Konferencji.

Droga Lecha Poznań do fazy ligowej Ligi Konferencji

Apetyty w Poznaniu były co prawda zdecydowanie większe, ale boisko boleśnie zweryfikowało marzenia lechitów. Najpierw mistrzowie Polski w 3. rundzie eliminacji LM przegrali w dwumeczu z Crveną zvezdą Belgrad 1:4 (1:3 u siebie i 1:1 na wyjeździe), a potem po "spadku" do Ligi Europy w 4. rundzie eliminacji tych rozgrywek polegli w dwumeczu z KRC Genk 3:6 (1:5 u siebie i 2:1 na wyjeździe).

Zasady losowania fazy ligowej Ligi Konferencji

Ostatecznie Lech jak już wspomnieliśmy zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Z kim zmierzy się "Kolejorz"? Tego dowiemy się podczas piątkowego losowania w siedzibie UEFA w Monako. Poznaniany zagrają po jednym meczu z jedną drużyną z każdego z sześciu koszyków - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Zespoły z tego samego kraju nie mogą trafić na siebie, więc Lech w fazie zasadniczej na pewno uniknie potyczek z Legią Warszawa, Rakowem Częstochowa i Jagiellonią Białystok.

Kluby, które po sześciu seriach gier (od 2 października do 18 grudnia) zajmą w zbiorczej tabeli pozycje 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy, a niżej sklasyfikowane zespoły zakończą udział w rozgrywkach.

Rywale Lecha Poznań w Lidze Konferencji

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji rozpocznie się w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13:00. Po losowaniu lista rywali zostanie zaktualizowana!

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

TBA

Kiedy i o której losowanie Ligi Konferencji?

Losowanie Ligi Konferencji zaplanowane zostało na piątek, 29 sierpnia, na godzinę 13:00. Relację na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji będzie można śledzić na Supersport.se.pl!

Podział na koszyki przed losowaniem Ligi Konferencji

1. koszyk

AC Fiorentina

AZ Alkmaar

Szachtar Donieck

Slovan Bratysława

SK Rapid Wiedeń

LEGIA WARSZAWA

2. koszyk

AC Sparta Praga

Dynamo Kijów

Crystal Palace

LECH POZNAŃ

Rayo Vallecano

Shamrock Rovers

3. koszyk

Omonia Nikozja

1.FSV Mainz 05

RC Strasbourg

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

NK Celje

HNK Rijeka

4. koszyk

Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps FC

Kuopion Palloseura

AEK Ateny

Aberdeen FC

FC Drita

5. koszyk

Breidablik

SK Sigma Ołomuniec

Samsunspor

RAKÓW CZĘSTOCHOWA

AEK Larnaka

Shkendija Tetowo

6. koszyk

BK Haecken

FC Lausanne-Sport

CS Universitatea Craiova

Hamrun Spartans FC

FC Noah

Shelbourne FC

