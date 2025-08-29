Liga Konferencji: Z kim Lech Poznań zagra w fazie ligowej LK UEFA? Oto rywale Kolejorza

Rafał Mandes
2025-08-29 9:47

Lech Poznań jako pierwszy z polskich drużyn zapewnił sobie grę w fazie ligowej europejskich pucharów w sezonie 2025/2026. Apetyty kibiców "Kolejorza" były co prawda znacznie większe, ale ostatecznie mistrzowie Polski jesienią rywalizować będą w fazie zasadniczej Ligi Konferencji.

Piłkarze Lecha Poznań

i

Autor: Jakub Piasecki/ Cyfrasport

Lech rozpoczął zmagania w eliminacjach europejskich pucharów od batalii o wymarzoną Ligę Mistrzów. Poznaniacy w 2. rundzie eliminacji LM zmierzyli się z Breidablikiem Kopavogur, wygrywając ten dwumecz aż 8:1 (7:1 u siebie i 1:0 na wyjeździe). I to właśnie wtedy, po wyeliminowaniu Islandczyków, bez względu na wyniki w kolejnych spotkaniach, Lech zapewnił sobie na jesień grę w fazie ligowej co najmniej Ligi Konferencji.

Droga Lecha Poznań do fazy ligowej Ligi Konferencji

Apetyty w Poznaniu były co prawda zdecydowanie większe, ale boisko boleśnie zweryfikowało marzenia lechitów. Najpierw mistrzowie Polski w 3. rundzie eliminacji LM przegrali w dwumeczu z Crveną zvezdą Belgrad 1:4 (1:3 u siebie i 1:1 na wyjeździe), a potem po "spadku" do Ligi Europy w 4. rundzie eliminacji tych rozgrywek polegli w dwumeczu z KRC Genk 3:6 (1:5 u siebie i 2:1 na wyjeździe).

Zasady losowania fazy ligowej Ligi Konferencji

Ostatecznie Lech jak już wspomnieliśmy zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji. Z kim zmierzy się "Kolejorz"? Tego dowiemy się podczas piątkowego losowania w siedzibie UEFA w Monako. Poznaniany zagrają po jednym meczu z jedną drużyną z każdego z sześciu koszyków - trzy u siebie i trzy na wyjeździe. Zespoły z tego samego kraju nie mogą trafić na siebie, więc Lech w fazie zasadniczej na pewno uniknie potyczek z Legią Warszawa, Rakowem Częstochowa i Jagiellonią Białystok.

Kluby, które po sześciu seriach gier (od 2 października do 18 grudnia) zajmą w zbiorczej tabeli pozycje 1-8, awansują bezpośrednio do 1/8 finału, drużyny z miejsc 9-24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy, a niżej sklasyfikowane zespoły zakończą udział w rozgrywkach.

Rywale Lecha Poznań w Lidze Konferencji

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji rozpocznie się w piątek, 29 sierpnia o godzinie 13:00. Po losowaniu lista rywali zostanie zaktualizowana!

  • TBA
  • TBA
  • TBA
  • TBA
  • TBA
  • TBA

Kiedy i o której losowanie Ligi Konferencji?

Losowanie Ligi Konferencji zaplanowane zostało na piątek, 29 sierpnia, na godzinę 13:00. Relację na żywo z losowania fazy ligowej Ligi Konferencji będzie można śledzić na Supersport.se.pl!

Podział na koszyki przed losowaniem Ligi Konferencji

1. koszyk

  • AC Fiorentina
  • AZ Alkmaar
  • Szachtar Donieck
  • Slovan Bratysława
  • SK Rapid Wiedeń
  • LEGIA WARSZAWA

2. koszyk

  • AC Sparta Praga
  • Dynamo Kijów
  • Crystal Palace
  • LECH POZNAŃ
  • Rayo Vallecano
  • Shamrock Rovers

3. koszyk

  • Omonia Nikozja
  • 1.FSV Mainz 05
  • RC Strasbourg
  • JAGIELLONIA BIAŁYSTOK
  • NK Celje
  • HNK Rijeka

4. koszyk

  • Zrinjski Mostar
  • Lincoln Red Imps FC
  • Kuopion Palloseura
  • AEK Ateny
  • Aberdeen FC
  • FC Drita

5. koszyk

  • Breidablik
  • SK Sigma Ołomuniec
  • Samsunspor
  • RAKÓW CZĘSTOCHOWA
  • AEK Larnaka
  • Shkendija Tetowo

6. koszyk

  • BK Haecken
  • FC Lausanne-Sport
  • CS Universitatea Craiova
  • Hamrun Spartans FC
  • FC Noah
  • Shelbourne FC
