Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026, kontynuując dobrą passę pod wodzą trenera Jana Urbana.

Jakub Kamiński popisał się efektownym rajdem i zdobył gola, a Holendrzy wyrównali po przerwie za sprawą Memphisa Depaya.

Mimo kontuzji Szymańskiego i przewagi rywali, Biało-Czerwoni utrzymali pozycję wicelidera grupy, co zapewnia im udział minimum w barażach.

Jakie wyzwania stoją teraz przed Robertem Lewandowskim i czy seria meczów bez porażki będzie kontynuowana?

Selekcjoner Jan Urban zaskoczył zestawieniem pierwszej jedenastki reprezentacji Polski na mecz z Holandią. Zaczęło się obiecująco dla Polaków, bo już pierwsza akcja powinna przynieść nam gola. Przed bramkarzem Holendrów znalazł się Nikola Zalewski. Tyle że skrzydłowy Atalanty Bergamo nie wykorzystał świetnego podania, które otrzymał od Matty'ego Casha. Później z dobrej strony pokazał się Jakub Kamiński. Oddał strzał, ale bramkarz Bart Verbruggen nie miał z nim problemów.

Sebastian Szymański zszedł z urazem

Jednak niebawem trener Urban musiał dokonać zmiany, bo kontuzji doznał Sebastian Szymański. Pomocnik Fenerbahce ucierpiał po jednym ze starć. Po chwili usiadł na murawie, bo nie był wstanie kontynuować gry. Jego miejsce zajął Bartosz Kapustka. Holendrzy prowadzili grę, ale nie potrafili się przebić przez polską obronę. Donyell Malen uderzył zza pola karnego, ale tylko postraszył Biało-czerwonych. Piłka po uderzeniu Holendra minęła bramkę naszego zespołu.

Robert Lewandowski i Jakub Kamiński zaskoczyli Holendrów

Rywale przeważali, ale nic z tego nie wynikało. Polacy byli skoncentrowani, grali uważnie w obronie i w końcówce pierwszej połowy wyprowadzili zabójczą akcję. Robert Lewandowski zagrał prostopadłą piłkę do Jakuba Kamińskiego, a ten pobiegł w kierunku bramki Holendrów. Virgil van Dijk nie zdołał go dogonić. Kamyk znalazł się przed golkiperem Holendrów i pokonał go! To był niesamowity rajd pomocnika FC Koeln.

Memphis Depay znalazł drogę do bramki Polaków

Pierwsza połowa zakończyła się wyśmienicie, tak druga część zaczęła się fatalnie. Już w pierwszej akcji Holandia wyrównała. Wprawdzie Kamil Grabara odbił pierwszy strzał Malena, ale skapitulował po dobitce Memphisa Depaya, który z bliska wepchnął piłkę do polskiej bramki. Jednak odpowiedź Polaków mogła być błyskawiczna. Znów w roli głównej wystąpił duet Kamiński - Lewandowski. Ten pierwszy dograł, a Lewy uderzył, ale jeszcze lepiej zachował się Verbruggen. Bramkarz Holendrów wybił futbolówkę na rzut rożny. To była świetna interwencja golkipera Oranje.

Kamiński szarpał, kapitan strzelał

Niebawem znów na prawej stronie szarpnął aktywny Kamiński, lecz źle podał i szansa przepadła. Później przed polem karnym zakręcił Nikola Zalewski. Na koniec oddał strzał, ale Verbruggen znów spisał się bez zarzutu. Spotkanie na kilku minut zostało przerwane, bo kibice zza bramką Grabary zrzucali na boisko race. W końcówce niezłą okazję miał Michał Skóraś, ale trafił w bramkarza Holendrów. W końcówce czujny był Grabara, który odbił przed siebie strzał jednego z rywali. To piąty z rzędu mecz kadry bez porażki za kadencji trenera Jana Urbana.

Polska – Holandia 1:1

Bramki:

1:0 Kamiński 43. min, 1:1 Depay 47. min

Żółte kartki:

Zieliński, Ziółkowski - Van Hecke.

Sędziował: Maurizio Mariani (Włochy). Widzów: 56 278

Polska: Grabara - Kędziora, Ziółkowski, Kiwior - Cash (81. Wszołek), Szymański (13. Kapustka), Zieliński, Skóraś - Kamiński (90. Rózga), Zalewski (81. Grosicki) - Lewandowski (90. Buksa)

Holandia: Verbruggen - Geertruida (74. van Hecke), Timber, van Dijk, van de Ven - Gravenberch (89. Schouten), Kluivert (74. Reijnders), de Jong - Malen, Depay (89. Emegha), Gakpo

