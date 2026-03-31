Oskar Pietuszewski, 18-letni skrzydłowy, zachwyca w Porto i zadebiutował w reprezentacji Polski.

Asystent selekcjonera, Jacek Magiera, dba o rozwój mentalny młodych piłkarzy, motywując ich książką.

Dowiedz się, jaką książkę Magiera podarował Pietuszewskiemu i dlaczego ma ona dla niego tak wyjątkowe znaczenie!

Kariera Pietuszewskiego nabrała rozpędu po przeprowadzce do Porto. Nie potrzebował czasu na aklimatyzację, lecz od razu wkomponował się w ekipę Smoków. Od samego początku jego występy robią wrażenie.

Paweł Golański o szansach Polaków w finale baraży o MŚ. "Trzeba przepędzić szwedzkie demony"

Oskar Pietuszewski debiut w reprezentacji Polski spełnił kolejne wielkie marzenie

Po raz pierwszy młody pomocnik pojawił się także na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Zadebiutował w meczu z Albanią. Na boisko wszedł od początku drugiej połowy. W ten sposób zapisał się w historii drużyny narodowej. Jest szóstym, najmłodszym debiutantem w dziejach polskiej kadry. Miał 17 lat i 310 dni.

- Najważniejsze, że udało się odwrócić losy spotkania i wygrać. Tym debiutem spełniłem kolejne wielkie marzenie - powiedział Pietuszewski po zawodach przed kamerą portalu Łączy nas piłka.

Robert Lewandowski postrachem Szwedów. "Fenomenalny napastnik", ale to nie koniec pochwał

Jacek Magiera: Oskar przeczytał książkę „Szczęście czy fart”

Sztab szkoleniowy kadry dba o największą nadzieję polskiego futbolu. Szczególną rolę odgrywa trener Magiera, który znany jest z dobrej opieki i pracy z młodymi piłkarzami. Nie tylko ich motywuje, ale dba także o rozwój mentalny. Szkoleniowiec Biało-Czerwonych przekazał kadrowiczowi książkę.

- Oskar przeczytał książkę „Szczęście czy fart” - zdradził Magiera we vlogu ze zgrupowania kadry, opublikowanym przez portal Łączy nas piłka. - Wysłałem mu ją, gdy był jeszcze w Białymstoku. Pierwszą generacją, która dostała książkę, był rocznik 1985, ostatnią 2008 - wyjawił.

Baraże MŚ: Szwecja – Polska. Trener Jan Urban zaskoczy wszystkich?

Filip Rózga jeszcze nie przeczytał książki

Pietuszewski potwierdził, że książka zrobiła na nim wrażenie.

- Przeczytałem całą, fajna jest - zapewniał. - Graliśmy wtedy z AZ Alkmaar. Podróż w samolocie raz ciach mi zleciała. Filip Rózga jeszcze jej nie otworzył - dodał Pietuszewski.

Jakub Moder ma nietypowy rytuał. To stąd czerpie energię przed meczami

Trener Magiera wydrukował 30 egzemplarzy

Magiera od lat stara się tą książką zainspirować piłkarzy. Przekazywał ją graczom Legii i reprezentantom Polski. Przyznał, że poleca ją każdemu sportowcowi, ale nie tylko im. Jak w ogóle wszedł w jej posiadanie?

- Dostałem ją kiedyś odbitą na ksero od Roberta Podolińskiego - opowiadał Magiera we vlogu portalu Łączy nas piłka. - Czytając ją w drodze na mecz, zauważyłem, że nie ma dwóch ostatnich kartek. Wszędzie szukałem tej książki, ale nigdzie nie mogłem znaleźć. Później dostałem ją na urodziny, ale po hiszpańsku. Przetłumaczyłem ostatnie dwa rozdziały na języki polski. Kartki, które dostałem, zacząłem przepisywać na komputerze wraz z zakończeniem. Wydrukowałem w 30 egzemplarzach i zacząłem rozdawać - wyznał.

Historia Magiery dotarła do wydawnictwa, które wznowiło jej nakład.

- Wtedy wykupiłem ok. 600-700 sztuk i zacząłem rozdawać piłkarzom. Ale nie tylko im. I do dziś ją daję - wyjawił trener kadry.

Przykra historia meczów Szwecja - Polska. Przerażające!

Najmłodsi debiutanci w historii reprezentacji Polski:

Włodzimierz Lubański: 16 lat, 188 dni

(Polska - Norwegia 9:0, 4.09.1963 r.)

Kacper Kozłowski: 17 lat, 163 dni

(Polska - Andora 3:0, 28.03.2021 r.)

Marek Saganowski: 17 lat, 183 dni

(Polska - Białoruś 1:1, 1.05.1996 r.)

Szwecja - Polska: W takim składzie zagramy? Jan Urban szykuje niespodziankę!

Wacław Sąsiadek: 17 lat, 227 dni

(Polska - Finlandia 1:0, 17.10.1948 r.)

Mariusz Stępiński: 17 lat, 266 dni

(Polska - Rumunia 4:1, 2.02.2013 r.)

Oskar Pietuszewski: 17 lat 310 dni

(Polska - Albania 2:1, 26.03.2026 r.)

W Szwecji głośno o słowach Bońka! Piszą o rozłamie w Polsce

12

Tak Jagiellonia Białystok zdobywała tytuł PKO Ekstraklasy. Jak dobrze pamiętasz mistrzowski sezon Dumy Podlasia? [QUIZ] Pytanie 1 z 15 Jagiellonia osiągnęła rekordowy wynik XXI wieku pod względem: największej liczby zwycięstw w sezonie największej liczby strzelonych bramek w sezonie największej liczby czystych kont Następne pytanie