Reprezentacja Polski, po trudnym meczu z Maltą, zakończyła fazę grupową eliminacji MŚ 2026, wygrywając 3:2.

Mimo prowadzenia po golu Lewandowskiego, błędy Polaków doprowadziły do wyrównania, a decyzja sędziego anulowała gola Świderskiego i przyznała rzut karny Malcie.

Piotr Zieliński uratował wynik w końcówce, zapewniając Polsce zwycięstwo. Dowiedz się więcej o przebiegu spotkania!

Malta zaskoczyła już w poprzednim meczu, gdy na wyjeździe pokonała 1:0 Finlandię. To było pierwsze zwycięstwo tej kadry w el. MŚ 2026. Trener Jan Urban dokonał roszad w składzie. W bramce szansę dostał Bartłomiej Drągowski, a po pauzie za kartki wrócili Przemysław Wiśniewski i Bartosz Slisz. To właśnie pomocnik Atlanty jako pierwszy oddał strzał zza pola karnego. Jednak bramkarz gospodarzy zdołał odbić to uderzenie. Później z lewej strony zaatakował Nicola Zalewski. Wpadł na pole karne, ale skończyło się na strach dla Maltańczyków. Niebawem pomocnik Atalanty Bergamo został upomniany żółtą kartką, a to oznacza, że nie zagra w barażu.

Robert Lewandowski z golem numer 88 w reprezentacji Polski

Zalewski był aktywny. Następnie wyprowadził akcję z własnej połowy, a całość zakończył strzałem, który minął bramkę Malty. W końcu strzeliliśmy gola po stałym fragmencie. Piotr Zieliński dośrodkował na pole karne z lewej strony, a Robert Lewandowski głową zapewnił nam prowadzenie. To jego 88 gol w drużynie narodowej.

Błędy Polaków i Irvin Cardona trafia dla Malty

Jednak długo się tym prowadzeniem nie cieszyliśmy, bo za moment Malta wyrównała. Stało się to po serii błędów z czego skorzystał Irvin Cardona. To pierwsza bramka Maltańczyków w historii wstępów z Polską. W pierwszej połowie Polska oddała 11 strzałów z czego tylko dwie były celne. Malta oddał 5 strzałów i wszystkie celne. Nie była to dobra połowa w wykonaniu polskiej kadry, która męczyła się w tej części z ekipą gospodarzy.

Stracona szansa kapitana polskiej kadry

Druga połowa mogła zacząć się idealnie. Wprowadzony Karol Świderski zagrał do Lewandowskiego. Wydawało się, że kapitan musi to wykorzystać, bo miał przed sobą bramkarza. Jednak przekombinował. Podciął piłkę i ta poleciała nad bramką zamiast w niej wylądować. Kolejną szansę wykreował sobie Jakub Kamiński, który uderzył technicznie zza pola karnego. Jednak też obok bramki. Po chwili Lewandowski zabrał się w kierunku maltańskiej bramki, ale szybko jeden z obrońców zażegnał niebezpieczeństwo zabierając mu futbolówkę.

Nieuznany gol Karola Świderskiego

W końcu Biało-czerwoni uporali się z obroną gospodarzy. Zieliński wypatrzył Lewandowskiego, który wpadł na pole karne z lewej strony. Kapitan strzelił, ale interweniował rywal. Jednak akcję zamykał Paweł Wszołek i z bliska podwyższył wynik. Za moment Maltańczycy domagali się rzutu karnego, gdy na polu karnym upadł Cardona. Sędzia jednak puścił grę.

Co za historia: rzut karny dla Malty i znowu remis

W tym czasie Polacy przeprowadzili kolejną akcję, którą Świderski zakończył strzeleniem gola. Wydawało się, że mamy świetny wynik, że prowadzimy 3:1. Tyle że po tym trafieniu arbiter zatrzymał grę. Wrócił bowiem do wcześniejszej sytuacji z faulem Kiwiora na Maltańczyku. Obrońca Porto pociągnął rywala za koszulkę i spowodował jego upadek. Sędzia został wezwany do monitora. Obejrzał powtórki i... podyktował jedenastkę, a gola Świderskiego nie uznał. Za to Teddy Teuma pewnie wykorzystał rzut karny. Drągowski nie wyczuł jego zamiarów. Zamiast 1:3 zrobiło się 2:2...

Piotr Zieliński uratował Polskę przed kompromitacją na Malcie

Na ostatni kwadrans wszedł Kamil Grosicki dla którego był to jubileuszowy występ. Zagrał po raz 100. w drużynie narodowej. Niebawem w opałach znalazła się polska obrona. Na szczęście świetnie zachował się Drągowski, który wybronił strzał Maltańczyka. W końcówce na strzał zdecydował się Piotr Zieliński. Piłka po rykoszecie wpadła do bramki gospodarzy. Sędzia doliczył dziesięć minut. Dla trenera Jana Urbana to szósty mecz bez porażki w roli selekcjonera kadry.

Malta - Polska 2:3

Bramki:

0:1 Robert Lewandowski 32. min, 1:1 Irvin Cardona 36. min, 1:2 Paweł Wszołek 59. min, 2:2 Teddy Teuma 68. min (karny) , 2:3 Piotr Zieliński 85. min

Żółte kartki:

Teuma, Satariano - Wiśniewski, Zalewski

Sędziował: Igor Pajać (Chorwacja). Widzów: 10 326

Malta: Henry Bonello - Zach Muscat (54, Juan Corbalan), Kurt Shaw, Gabriel Mentz (87, Trent Buhagiar), Ryan Camenzuli - Joseph Mbong (46, Adam Magri Overend), Matthew Guillaumier, Alexander Satariano, Teddy Teuma (77, Enrico Pepe), Ilyas Chouaref - Irvin Cardona (77, Paul Mbong)

Polska: Bartłomiej Drągowski - Paweł Wszołek (78, Kamil Grosicki), Przemysław Wiśniewski (78, Bartosz Bereszyński), Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Michał Skóraś - Jakub Kamiński (90, Filip Rózga), Bartosz Slisz (78, Bartosz Kapustka), Piotr Zieliński, Nicola Zalewski (46, Karol Świderski) - Robert Lewandowski

